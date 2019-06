"Agatha Christie's Marple" geht beim Sony Channel weiter

© Sony

Der Sony Channel hat die dritte Staffel von "Agatha Christie’s Marple" in Aussicht gestellt, ab Mitte August zeigt der Sender die britische Serie. Darüber hinaus hat man sich auch die nächsten Staffeln gesichert.



13.06.2019 - 12:14 Uhr von Timo Niemeier 13.06.2019 - 12:14 Uhr

Die dritte Staffel der britischen ITV-Serie "Agatha Christie’s Marple" ist ab dem 12. August auch in Deutschland zu sehen. Dann nämlich nimmt der Sony Channel die neuen Folgen ins Programm. Die vier Ausgaben sind ab dem 12. August immer montags zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr zu sehen. In den beiden Tagen davor zeigt der Sony Channel in der Primetime noch einmal alle Folgen der ersten beiden Staffeln.

Zudem hat sich der Sender Nachschub gesichert: Die Staffeln vier bis sechs werden demnächst ebenfalls beim Sony Channel zu sehen sein, konkrete Ausstrahlungstermine gibt es dafür allerdings noch nicht. "Agatha Christie’s Marple" ist schon recht alt, die erste Staffel lief 2004 in Großbritannien. Die sechste und letzte Staffel war im Jahr 2013 zu sehen.

"Agatha Christie's Marple" erzählt, angelehnt an die weltberühmten Kriminalromane der britischen Schriftstellerin Agatha Christie, von der Amateurermittlerin Miss Jane Marple – einer redseligen und liebenswertexzentrischen älteren Dame aus dem beschaulichen Dorf St. Mary Mead. In den vier Episoden der dritten widmet sich die Detektivin ihrer liebsten Freizeitbeschäftigung. Der Kriminalpolizei immer eine Nasenspitze voraus und mit unerschütterlicher Hartnäckigkeit, löst sie im Alleingang rätselhafte Verbrechen und versprüht nebenbei noch jede Menge britischen Charme.

