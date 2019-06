RTLplus gräbt einstige RTL-Action-Daily "112" aus

© TVNOW / Kai Schulz

Unter dem Titel "112 - Sie retten dein Leben" versuchte RTL ab Herbst 2008 eine tägliche Action-Serie zu etablieren, hinter der die gleiche Produktionsfirma stand wie beim Dauerbrenner "Alarm für Cobra 11". Nun zeigt RTLplus die Serie noch einmal.



13.06.2019 - 14:25 Uhr von Uwe Mantel 13.06.2019 - 14:25 Uhr

RTLplus reduziert die Gerichtsshow-Dosis zumindest am Sonntag ein klein wenig und zeigt ab Juli sonntags immerhin schon ab 18:30 Uhr statt 20:15 Uhr ein alternatives Programm. Am Vorabend wird dann nochmal die Action-Serie "112 - Sie retten dein Leben" zu sehen sein - jeweils mit vier Folgen am Stück. Insgesamt stehen 110 Episoden zur Verfügung.

Mit "112" wollte RTL im Herbst 2018 den werktäglichen 17-Uhr-Sendeplatz in Schwung bringen. Die Serie stammt von Action Concept, also der gleichen Produktionsfirma, die seit vielen Jahren auch "Alarm für Cobra 11" für den Sender produziert. Statt der sonst üblichen eher romantischen Geschichten versuchte RTL sich erstmals an einer Action-Daily, fand damit allerdings nie ein ausreichend großes Publikum. Nach etwas mehr als drei Monaten fiel daher die Entscheidung, die Serie nicht fortzusetzen.

Und darum geht's: Unter der Leitung der toughen Verwaltungschefin Dr. Kristin Driesen arbeiten die drei Einheiten Polizei, Notarzt und Feuerwehr erstmals unter einem Dach zusammen und müssen täglich beweisen, dass sie gemeinsam mehr leisten als bisher auf getrennten Wegen.

Ab dem 11. Juli nimmt RTLplus überdies am Donnerstagabend noch "Verzweifelt gesucht" ins Programm. Lisa Lyoner und Chris Jacobs greifen in dem US-Format Familien unter die Arme, die seit vielen Jahren nach Familienmitgliedern suchen. Klingt ein wenig wie "Vermisst" - und läuft bei RTLplus daher auch im Zusammenspiel mit dem RTL-Format. Ab 20:15 Uhr laufen donnerstags zwei Folgen von "Vermisst", ab 22 Uhr schließen sich zwei Folgen von "Verzweifelt gesucht" an, das schon einmal bei Super RTL zu sehen war.

Teilen