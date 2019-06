Affäre im Selbstversuch: Neue Reportagereihe bei Vox

© TVNow

Im Juli startet Vox am Dienstagabend nicht nur den "6 Mütter"-Ableger "7 Töchter", sondern auch eine neue Reportage-Reihe, in der sich Pia Osterhaus verschiedenen Themen auch im Selbstversuch widmet. Zum Auftakt bandelt sie mit verheirateten Männern an



13.06.2019 - 15:02 Uhr von Uwe Mantel 13.06.2019 - 15:02 Uhr

Auch nach dem Ende der aktuell laufenden Staffel von "Sing meinen Song" setzt Vox im Sommer weiterhin auf frisches, eigenproduziertes Programm am Dienstagabend. So startet am 9. Juli um 20:15 Uhr "7 Töchter". Das Format ist an "6 Mütter" angelehnt, nur dass wie der Name schon sagt diesmal nicht prominente Mütter im Mittelpunkt stehen, sondern die inzwischen erwachsenen Töchter prominenter Eltern.

Sie lassen sich eine Zeit lang von Kameras im Alltag begleiten. Im Anschluss daran sehen sich die 7 Töchter diese Ausschnitte gemeinsam an und tauschen sich über ihr Leben aus, entdecken Gemeinsamkeiten, aber auch große Unterschiede. Gastgeberin ist Laura Karasek, Tochter des inzwischen verstorbenen Literatur-Kritikers Hellmuth Karasek, die die übrigen sechs Töchter empfängt. Das sind im Einzenen: Elena Carriére, Caroline Bosbach, Cheyenne Ochsenknecht, Lilith Becker, Lili Paul Roncalli und Louisa Beyers, die Tochter von Nino de Angelo. Drei jeweils zweistündige Folgen umfasst die erste Staffel, die von 99pro media produziert wurde.

Im Anschluss daran startet dann eine vierteilige neue Reportagereihe mit dem Titel "Pia - Aus nächster Nähe". Pia Osterhaus, die zuvor u.a. als Reporterin im "Team Wallraff" tätig war, soll sich darin mit einem ganz persönlichen Zugang verschiedenen Themen widmen, auch im Rahmen von Selbstversuchen. Zum Auftakt geht's ums Thema Fremdgehen. Dafür startet Pia im Selbstversuch Affären mit verheirateten Männern - die aber natürlich abgebrochen werden, ehe es zu Intimitäten kommt. Sie hört sich nicht nur die Seite der Männer an, sondern trifft auch auf betrogene Frauen. Ergründet werden soll, warum so viele Partner fremd gehen, ob es Unterschiede zwischen Männern und Frauen gibt und welche Wege aus der Krise führen.

"Die empathische Reporterin hört den Menschen unvoreingenommen zu, begleitet sie zum Teil über einen längeren Zeitraum, lässt sich auf Neues ein und stellt auch unangenehme Fragen, um ihr Gegenüber zu verstehen. Dadurch schafft Pia Osterhaus Nähe, die in der Reportage-Reihe 'Pia - aus nächster Nähe' einen ganz persönlichen Zugang zu packenden Themen ermöglicht", beschreibt Vox die Herangehensweise. Für die darauffolgenden Wochen sind drei weitere Ausgaben zu den Themen Alkohol, Körperkult und Armut geplant. Produziert wird die Reihe von infoNetwork.

