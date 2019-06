Bibel TV startet eigenen SVoD-Dienst "Yesflix"

© Bibel TV

Bibel TV startet einen von seinem linearen TV-Programm unabhängigen eigenen SVoD-Dienst namens "Yesflix". Dort bietet man Filme und Serien zum Abruf. Man wolle "lebensbejahenden Content" anbieten, der die christlichen Werte unterstreiche.



13.06.2019 - 15:46 Uhr von Uwe Mantel 13.06.2019 - 15:46 Uhr

Das christliche Medienhaus Bibel TV, dessen klassisches Fernsehprogramm sich vorwiegend über Spenden finanziert, hat nun auch einen eigenen kostenpflichtigen Streaming-Dienst an den Start gebracht. "Yesflix" ist aktuell über die Website verfügbar, die auch mobil funktioniert. Eine Smart-TV-App soll folgen. Der Dienst bietet zum Preis von 7,99 Euro im Monat eine Reihe an Filmen und Serien zum Abruf an. Während das Serien-Angebot mit "Cedar Cove" mit Andy MacDowell und "Die Coal Valley-Saga" aktuell noch recht übersichtlich daher kommt, ist das Film-Archiv schon umfangreicher.

Gemeinsamkeit aller Inhalte sei, dass sie "lebensbejahend und positiv" seien sowie "die christlichen Werte unterstreichen und untersützten". "Yesflix" stehe für ein "Ja zu einem zu einem respektvollen Umgang miteinander sowie zu den Grundwerten Familie, Partnerschaft, Verantwortung und Liebe". Darstellungen von Sex und Gewalt soll es in den Inhalten auf Yesflix nicht geben.

"Wir freuen uns, dass Bibel TV die Botschaft christlicher Werte auch auf innovativen Wegen in die junge Medienwelt überträgt - und damit auch neue Wege für wertkonservative, gewaltfreie Unterhaltung schafft", sagt die stellvertretende Geschäftsführerin Beate Busch. "Wir sehen, dass zunehmend das Vertrauen in die Medien verlorengeht und dass die Menschen in einer Flut von Medienangeboten nach positiver, verlässlicher Orientierung suchen. Dies wollen wir mit Yesflix bieten."

