Viele Personalien: "Bild" baut redaktionelle Führung aus

© Axel Springer Verlag

Julian Reichelt macht Christian Stenzel bei "Bild" zu einem seiner Stellvertreter und zum "Chief of Staff". Timo Lokoschat, Paul Ronzheimer und Jorin Verges werden zudem stellvertretende Chefredakteure - und es gibt noch weitere Personalien



13.06.2019 - 16:39 Uhr von Uwe Mantel 13.06.2019 - 16:39 Uhr

An der redaktionellen Spitze der "Bild"-Zeitung gibt's einen großen Schwung an Personalien. Der Reihe nach: Christian Stenzel wird zum weiteren Stellvertreter von "Bild"-Chefredakteur Julian Reichelt bestellt. Als "Chief of Staff" soll er sich vorrangig um Management-Aufgaben und strategische Planungen kümmern. Er leitete zuletzt das Politik- und Wirtschaftsressort der "Bild". Neben ihm gibt es zwei weitere Stellvertreter des Chefredakteurs: Daniel Böcking für "Bild Digital" und Alexandra Würzbach für die Print-"Bild". Sie hat dort gerade Ulrike Zeitlinger-Haake abgelöst, die ein neues Innovation-Lab aufbaut.

Eine Ebene darunter gibt's neue stellvertretende Chefredakteure, was bei "Bild" nicht das gleiche wie ein Stellvertreter des Chefredakteurs ist. Timo Lokoschat, seit 2018 bei "Bild" u.a. als verantwortlicher Redakteur für "Bild Plus" zuständig, steigt ebenso in diesen Rang auf wie Paul Ronzheimer, der bislang Chefreporter im Ressort Politik war und auch weiterhin Verantwortung für Reporter und Reportage trägt. Jorin Verges, seit 2017 stellvertretender Chefredakteur der "B.Z.", wechselt als stellvertretender Chefredakteur und Blattmacher zu "Bild". Julia Höpfner, die derzeit Ressortleiterin Nachrichten, wird neue Nachrichtenchefin der "Bild", Karina Mößbauer steigt zur Chefreporterin auf. Leitender Art Director von "Bild" ist künftig Jan Gerke.

Teilen