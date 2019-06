RTL II setzt "Krass Schule" nach Sommerferien fort

© RTL II

Nach einem katastrophalen Start hat die neueste Staffel von "Krass Schule" bei RTL II doch noch in die Spur gefunden - und auch online lief es laut dem Sender hervorragend. Daher geht das Format nach den Sommerferien auch weiter.



17.06.2019 - 12:51 Uhr von Timo Niemeier 17.06.2019 - 12:51 Uhr

RTL II hat die Fortsetzung seines Nachmittags-Formats "Krass Schule" angekündigt. Nach den Sommerferien sollen die frischen Ausgaben der von RedSeven produzierten Sendung gezeigt werden. Am vergangenen Freitag endete die aktuelle Staffel. Mit im Schnitt weniger als 5,0 Prozent Marktanteil war die zwar kein Erfolg, nach den vielen Rückschlägen am Nachmittag zu Beginn des Jahres sorgte "Krass Schule" aber zumindest für ein wenig Stabilität.

Langzeittrend: Krass Schule - Die jungen Lehrer



Anfangs sah das noch nicht so aus: Nach dem Start Mitte März fiel das Format auf bis zu 2,1 Prozent Marktanteil hinab. Erst im Verlauf der Zeit stiegen die Quoten langsam an. In der Spitze waren schließlich 7,7 Prozent drin, bei den 14- bis 29-Jährigen waren es sogar 15,1 Prozent. Und auch mit der Online-Performance ist man beim Sender sehr zufrieden. "Krass Schule" kam während des Ausstrahlungszeitraums laut RTL II via eigener Webseite und TVNow auf fast 15 Millionen Videoviews. Das sind laut Senderangaben 100 Prozent mehr als bei der vorangegangenen Staffel, die allerdings auch weniger Folgen umfasste. Bei Youtube zählte RTL II während des gleichen Zeitraums sogar mehr als 100 Millionen Views. Der Instagram-Kanal des Formats kommt inzwischen auf fast 270.000 Follower.





Bis RTL II die neue Staffel zeigt, können sich die Fans nun erst einmal den Ableger "Krass Abschlussklasse" ansehen. Dieser startet am heutigen 17. Juni um 16:05 Uhr. Im Anschluss daran wiederholt man noch einmal die erste Staffel von "Krass Schule".

