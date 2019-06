"Volle Kanne" diese Woche zwei Mal aus Gran Canaria

© ZDF

Das ZDF-Magazin "Volle Kanne" meldet sich in dieser Woche zwei Mal von der spanischen Insel Gran Canaria. Inhaltlich dreht sich dann alles rund um das Thema Urlaub. Moderator Ingo Nommsen spricht unter anderem mit einem Reiserechtsexperten.



17.06.2019 - 14:58 Uhr von Timo Niemeier 17.06.2019 - 14:58 Uhr

Ungewohntes Setting für das ZDF-Magazin "Volle Kanne". Die Ausgaben am kommenden Donnerstag und Freitag kommen nicht aus dem bekannten Studio in Düsseldorf, sondern von der spanischen Insel Gran Canaria. Zur gewohnten Uhrzeit ab kurz nach 9 Uhr geht es dann um das Thema Urlaub. Moderator Ingo Nommsen und seine Gäste geben Tipps, wie die sommerliche Reisezeit noch schöner werden kann.

In der Ausgabe am Donnerstag, also Fronleichnam, zu Gast sein werden Sängerin Namika und ihr Musikpartner Chima. Darüber hinaus begrüßt Nommsen den 42-fachen Windsurf-Weltmeister Bjørn Dunkerbeck, der über den Trend des Stand-Up-Paddlings spricht. In der Ausgabe am Freitag sitzt Extremsportler Joey Kelly am "Volle Kanne"-Frühstückstisch und berichtet über "Reisen ganz anders". Außerdem mit dabei ist Reiserechtsexperten Kay P. Rodegra. Er erklärt, welche Ansprüche Urlauber an den Reiseveranstalter stellen dürfen und wie sich etwaige Mängel der gebuchten Reiseleistungen reklamieren lassen.

Darüber hinaus will sich das "Volle Kanne"-Team an den beiden Tagen auf Gran Canaria auch dem Thema Tod durch Ertrinken widmen und erklären, weshalb Kinder früh schwimmen lernen sollten. Zudem berichtet man über Straßenhunde im Süden Europas sowie darüber, was in jede Reiseapotheke gehört.

"Volle Kanne" verlässt ein- bis zweimal pro Jahr das Studio, um von anderen Orten aus zu senden. Im vergangenen Jahr berichtete man zweimal aus der Zeche Prosper in Bottrop, zuvor war man schon in der Bergwelt Garmisch-Partenkirchens, auf der Seiser Alm in Südtirol oder auch im österreichischen Ellmau am Wilden Kaiser. Im Mai 2016 hatte "Volle Kanne" erstmals von Gran Canaria berichtet.

