BR findet doch noch Sendeplatz für "Schnell ermittelt"

Eigentlich wollte der BR schon vor Wochen die fünfte Staffel der österreichischen Serie "Schnell ermittelt" zeigen, kurzerhand nahm man sie damals aber aus dem Programm. Nun hat man doch noch einen Sendeplatz gefunden, die Serie ist ab Ende Juli dienstags zu sehen.



18.06.2019 - 12:23 Uhr von Timo Niemeier 18.06.2019 - 12:23 Uhr

Der BR hat doch noch einen Sendeplatz für die österreichische Serie "Schnell ermittelt" gefunden. Die zehnteilige fünfte Staffel wird ab dem 30. Juli immer dienstags zur besten Sendezeit zu sehen sein. Der BR zeigt künftig ab 20:15 Uhr gleich zwei Folgen am Stück. Eigentlich war die Staffel schon für April angekündigt, damals liefen auch alte "Schnell ermittelt"-Filme, der BR nahm die Folgen dann aber kurzerhand doch wieder aus dem Programm und versprach eine Ausstrahlung im Sommer. Damals war die Ausstrahlung für den Freitagabend angekündigt, nun zeigt der BR die Serie dienstags.

Bei den Folgen der fünften Staffel handelt es sich um eine Erstausstrahlung in Deutschland, wirklich neu sind die Episoden allerdings nicht, gingen sie doch schon 2017 beim ORF auf Sendung. Dort lief im vergangenen Herbst bereits die sechste Staffel, ein weiterer Durchlauf befindet sich zudem in Planung. Die fünfte Staffel nimmt den Faden im Leben von Angelika Schnell (Ursula Strauss) einige Monate nach den Ereignissen des vierten Spielfilms "Einsamkeit" auf. Nach einem katastrophalen Wasserschaden in ihrem Haus ist Angelika dazu gezwungen, sich eine neue, temporäre Bleibe zu suchen. Nachdem Jan (Simon Morzé) und Kathrin (Fiona Hauser) maturiert haben und Jan sogar schon ausgezogen ist, entscheidet sie sich für ein Apartmenthotel über den Dächern Wiens. In ihrem Team hat sich einiges geändert. Maja (Katharina Straßer) hat eine Karrierechance wahrgenommen und ist nun Bezirksinspektorin in einer anderen Gruppe. Kemal (Morteza Tavakoli) ist zwischen zwei "Chefinnen" hin- und hergerissen. Und Franitschek (Wolf Bachofner) hat auch so seine Loyalitätskonflikte. Denn Maja bekommt einen Fall auf den Tisch, der Angelika direkt betreffen wird.

