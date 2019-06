Red Arrow verkauft Factual-Inhalte an A+E Networks

© Red Arrow Studios

Red Arrow Studios International hat eine ganze Reihe von Factual-Inhalte an A+E Networks in Deutschland, Großbritannien und Indien verkauft. Die zum Teil langen Staffeln werden demnächst auf den Sender von A+E zu sehen sein.



18.06.2019

A+E Networks Germany hat sich bei Red Arrow Studios International Ausstrahlungsrechte an diversen Formaten gesichert. Darunter sind auch Reihen, die fast 50 Folgen umfassen. Im Deal enthalten sind die Reihen "Countdown to Apollo" (8 Folgen á 22 Minuten) und "Motive to Murder" (48x22) sowie die mehr als einstündigen Dokus "Fallen" und "American Anarchist". Darüber hinaus hat sich A+E "Forged with Steele" und "How Trains Changed the World" für den deutschen und den indischen Markt gesichert.

Auch A+E Networks UK hat zugeschlagen und sich die Rechte an der zehnzeiligen Serie "Pirates Inc" für Großbritannien und Afrika gesichert. Bo Stehmeier, Präsident von Red Arrow Studios International, sagt: "Wir sehen weltweit weiterhin eine starke Nachfrage nach unseren Factual-Inhalten und diese Deals mit A + E Networks UK, A + E Networks Deutschland und A + E Networks Indien unterstreichen die Stärke und Breite unseres Angebots". Ausgehandelt haben den Deal Tobias Schulze (VP Sales Frankreich und DACH), Yi Qiao (Senior Manager Benelux, UK, Skandinavien, Afrika und Mittlerer Osten) sowie Joyce Dröse (Sales Manager Asia).

