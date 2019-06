Vox findet Sendeplatz für Comedy-Format mit van der Horst

© TVNow/Ruprecht Stempell

Eigentlich war die Adaption von "Did you get the message?" für die gerade erst zu Ende gegangene TV-Saison angekündigt. Daraus ist aber nichts geworden, nun zeigt Vox "Endlich kapiert?" mit Lutz van der Horst im Sommer am späten Montagabend.



19.06.2019 - 14:20 Uhr von Timo Niemeier 19.06.2019 - 14:20 Uhr

Vox hat endlich einen Sendeplatz für "Endlich kapiert?" gefunden. Das Comedy-Format, das auf dem belgischen "Did you get the message?" basiert, mit Lutz van der Horst ist ab dem 15. Juli immer montags ab 22:15 Uhr zu sehen. Insgesamt sieben Ausgaben wird man zeigen. Im Vorfeld um 20:15 Uhr zeigt der Sender neue Ausgaben von "Hot oder Schrott - Die Allestester" - für einen guten Vorlauf dürfte also gesorgt sein. Vorab sind übrigens alle Ausgaben von "Endlich kapiert?" ab dem 8. Juli bei TVNow im Premium-Bereich verfügbar.

In "Endlich kapiert?" überbringt van der Horst Menschen Botschaften auf eine ganz besondere Art. Der Host inszeniert dafür aufwändige Versteckte-Kamera-Situationen, die die Empfänger in ihrem Alltag überraschen. Bei den Botschaften kann es sich um Denkzettel, Danksagungen oder auch Liebeserklärungen handeln. In der ersten Ausgabe will Ruben seinem Mitbewohner Frido klar machen, dass er nicht ständig Plastik in den Papiermüll schmeißen soll. Klappen soll das mit einem Müllauto, das plötzlich explodiert.

Darüber hinaus wollen zwei Frauen einem Bekannten einen Denkzettel verpassen, weil dieser ein Besserwisser ist. Und dann ist da auch noch eine junge Dame, die ihrem Freund Zombies auf den Hals hetzt, weil der sie nachts nie schlafen lässt.

Vox hatte sich bereits im Herbst 2017 die Rechte an "Did you get the message?" gesichert. Im vergangenen Sommer kündigte man die deutsche Adaption schließlich für die TV-Saison 2018/19 an. Daraus wurde aber nichts. Auch das damals in Aussicht gestellte "True Story" mit Michael Mittermeier und Roland Trettl hat es bislang nicht auf die Bildschirme geschafft. Zuletzt hieß es aber auch hier, man wolle das Format im Sommer zeigen. Produziert wird "Endlich kapiert?" von SEO Entertainment.

