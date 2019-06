ZDF bringt Jürgen Vogels "Blochin" im August zu Ende

© ZDF/Stefan Erhard

Fast vier Jahre nach der Erstausstrahlung der ersten Staffel von "Blochin" findet die Reihe mit Jürgen Vogel bald ihren Abschluss. Der Finalfilm "Blochin - Das letzte Kapitel" soll Anfang August am späten Abend ausgestrahlt werden.



19.06.2019 - 15:46 Uhr von Timo Niemeier 19.06.2019 - 15:46 Uhr

Im September 2015 hat das ZDF die Serie "Blochin" an drei aufeinanderfolgenden Abenden gezeigt. Zum Auftakt sahen noch knapp vier Millionen Menschen zu, am Ende waren es aber nur noch etwas mehr als drei Millionen. Aus einer vollen zweiten Staffel wurde daher nichts, allerdings sollte es noch einen abschließenden Film geben. Dieser wurde auch bereits 2017 gedreht, bislang aber nicht gezeigt. Nun hat das ZDF aber doch noch einen Sendetermin angekündigt.

Der Film mit dem Titel "Blochin - Das letzte Kapitel" ist am Montag, den 5. August, zu sehen. Das ZDF zeigt ihn allerdings nicht zur besten Sendezeit, sondern am späten Abend ab 22:15 Uhr. Vor dem Finale wiederholt das ZDF die fünf vorhergehenden Folgen ab dem 30. Juli ebenfalls am späten Abend. Vorab will das ZDF alle alten Folgen sowie das Finale in der Mediathek verfügbar machen.

Und darum geht es im "Blochin"-Finale: Der Berliner Polizist Blochin (Jürgen Vogel) ist besessen von dem Wunsch nach Rache für den brutalen Mord an seiner Tochter. Nach zwei Jahren findet er endlich eine Möglichkeit, den Mörder Kyrill (Alexander Scheer) nach Berlin zu locken - er nimmt dessen Geliebte Pheline (Jasna Fritzi Bauer) als Geisel gefangen. Kurz darauf wird Pheline erschossen aufgefunden. Blochin und sein Vorgesetzter Dominik (Thomas Heinze) stehen unter Mordverdacht und werden von der Internen Ermittlung festgesetzt. Ein Katz-und Maus-Spiel mit den Kollegen beginnt, während sich das Rätsel um Blochins Herkunft in einem verstörenden Puzzle Stück für Stück zusammensetzt.

Hinter dem Spielfilm steht erneut die Produktionsfirma Real Film aus Berlin. Produzentin ist Lisa Blumenberg, als Producerin fungiert Sibylle Stellbrink. Das Drehbuch stammt von Matthias Glasner, der auch Regie führt.

