Lanz talkt an Fronleichnam ausschließlich mit Gauck

Am kommenden Donnerstag diskutiert Markus Lanz in seiner gleichnamigen ZDF-Talksendung nicht mit mehreren Personen, sondern ausschließlich mit dem ehemaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck. Der sorgte zuletzt mit Aussagen zum Thema "rechts" für Aufsehen.



19.06.2019 - 16:45 Uhr von Timo Niemeier 19.06.2019 - 16:45 Uhr

Der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck ist am kommenden Donnerstag, der in vielen Bundesländern Feiertag ist, zu Gast in der ZDF-Talkshow "Markus Lanz". Dort wird er alleine mit Lanz diskutieren, andere Gäste sind nicht eingeplant. Gauck sorgte zuletzt im "Spiegel" für Aufsehen. Im Magazin forderte er eine "erweiterte Toleranz in Richtung rechts". Das hatte ihm Kritik eingebracht.

Am Dienstag erklärte Gauck in Richtung AfD: "Ich finde die Typen suspekt und retro. Und ich kann so was nicht wählen, das ist völlig unmöglich." Gerade erst ist Gaucks neues Buch "Toleranz: einfach schwer" erschienen. In der Sendung von Markus Lanz will er erklären, warum er für mehr Offenheit in der politischen Diskussion wirbt. Außerdem blickt der 79-Jährige zurück auf sein Leben.

Solo-Interviews bei "Markus Lanz" sind recht rar, in den vergangenen zehn Jahren gab es rund 20 solcher Ausgaben, also etwa zwei pro Jahr. In der Vergangenheit führte Lanz auch schon mit Karl Lagerfeld, Hans-Dietrich Genscher, Udo Jürgens, Wolfgang Joop, Thomas Gottschalk, Günter Netzer, Robbie Williams und Alexander Gerst Einzelgespräche.

