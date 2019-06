Sky zeigt auf Pop-Up-Sender seine besten Eigenproduktionen

© Sky

Im Juli wird Sky rund eineinhalb Wochen den Pop-Up-Channel Sky Serien & Shows HD auf Sendung schicken. Dort will man noch einmal die besten eigenproduzierten Serien und Shows zeigen, Grund dafür ist das zehnjährige Senderjubiläum. Ein Format allerdings fehlt…



21.06.2019 - 10:57 Uhr von Timo Niemeier 21.06.2019 - 10:57 Uhr

Am 9. Juli 2009 wurde die Premiere AG in Sky Deutschland AG umbenannt. Der Pay-TV-Sender in seinem heutigen Erscheinungsbild feiert also bald Geburtstag. Zum Jubiläum will man nun noch einmal die besten Eigenproduktionen der letzten Jahre ins Schaufenster stellen. Zwischen dem 12. und 21. Juli wird man auf dem Pop-Up-Sender Sky Serien & Shows HD die "besten Eigenproduktionen" zeigen.

Mit dabei sind einige Serien der jüngsten Vergangenheit, etwa "Das Boot", "Der Pass", "8 Tage" oder auch das noch sehr frische "Chernobyl", das man gemeinsam mit HBO produziert hatte. Weitere Serien, die Sky auf dem temporären Sender zeigen wird, sind "Tin Star", "The Young Pope", "Gomorrha", "Patrick Melrose" und einige mehr.

Im non-fiktionalen Bereich setzt man auf "MasterChef", "Quatsch Comedy Club", "Buschis Sechserkette", "Farid - Magic Unplugged" oder auch "Master of Photography" und "Why do we dance". Auffällig bei der Auflistung von Sky: Die Musik-Castingshow "X Factor" fehlt. Diese zählt man ganz offensichtlich also nicht zu den "besten Eigenproduktionen" und wird sie daher auch nicht ausstrahlen. Sky hatte eine erste Staffel von "X Factor" 2018 gezeigt, die Show erreichte aber nur sehr wenige Zuschauer. Daher hatte sich der Sender kurz nach dem Finale auch gegen eine Fortsetzung entschieden.

Teilen