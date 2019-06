Nitro holt US-Serie "Scrubs" zurück auf die Bildschirme

© NBC

Derzeit ist die Kult-Serie "Scrubs" nur im Pay-TV zu sehen, Nitro holt sie bald aber auch ins frei empfangbare Fernsehen zurück. J.D., Chris, Elliot & Co. sind künftig regelmäßig im Vorabendprogramm des Nischensenders zu sehen.



24.06.2019 - 10:33 Uhr von Timo Niemeier 24.06.2019 - 10:33 Uhr

Nitro hat eine Ausstrahlung von "Scrubs - Die Anfänger" in Aussicht gestellt. Der Sender will die US-Serie ab dem 29. Juli immer werktags im Vorabendprogramm zeigen. Um 19:25 Uhr wird man künftig zwei Folgen zeigen, "Scrubs" ersetzt damit "Alf", das bislang auf diesem Sendeplatz zu sehen ist. Derzeit ist "Scrubs" nur im Pay-TV bei Sky 1 zu sehen, Nitro sorgt Ende Juni also für das Free-TV-Comeback.

Zum letzten Mal ist "Scrubs" Ende 2018 im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen gewesen, damals im montäglichen Morgenprogramm von ProSieben. Aber auch davor war die Serie eigentlich immer auf Sendern der ProSiebenSat.1-Gruppe oder dem Disney Channel zu sehen. Dass nun auch Nitro, und damit die Mediengruppe RTL, die Serie ausstrahlt, kommt etwas überraschend. Darüber hinaus hat Nitro nun auch eine neue Ausgabe seiner Eigenproduktion "Die Abenteuer des Herrn Lukas" angekündigt. Nach einer ersten Folge 2018 spielt Schauspieler Florian Lukas nun James Bond. Gemeinsam mit Stunt- und Actionfilmprofi Martin Goeres und Kung-Fu-Expertin Mai Duong Kieu ("Bad Banks") testet Lukas, wie es wäre, wenn man selbst einen Tag lang 007 wäre. Die Ausgabe ist am Mittwoch, den 24. Juli, ab 22:45 Uhr zu sehen.

