Constantin Television bindet Autor Lasse Nolte an sich

Drehbuchautor Lasse Nolte wird in den kommenden zwei Jahren exklusiv für Constantin Television arbeiten, ein entsprechender Vertrag ist nun von beiden Parteien unterschrieben worden. Nolte schrieb bislang für "Cobra 11" und "Kalkofes Mattscheibe".



24.06.2019 - 12:30 Uhr von Timo Niemeier 24.06.2019 - 12:30 Uhr

Constantin Television bemüht sich weiter darum, prominente Gesichter vor und hinter der Kamera mit Exklusiv-Deals an sich zu binden. Mit Drehbuchautor Lasse Nolte ist man nun einen Zweijahres-Deal eingegangen, in dieser Zeit wird Nolte ausschließlich für Constantin arbeiten. Entwickeln soll er in dieser Zeit Drehbücher für Kino- und TV-Projekte.

Nolte begann 2000 ein Studium an der Hochschule für Fernsehen und Film München. Er studierte Regie und Drehbuch und schloss sein Studium mit der kontroversen Trash-Hommage "Der Goldene Nazivampir von Absam 2" ab. Nach der schwarzen Kino-Satire "Kaiserschmarrn", die er zusammen mit Daniel Krauss schrieb, war Nolte vor allem für das Fernsehen als Autor tätig. So schrieb er unter anderem Bücher für "Alarm für Cobra 11" und spezialisierte sich später auf Satireformate. Seit rund fünf Jahren arbeitet er als Regisseur und Autor für "Kalkofes Mattscheibe" und als Texter für die Satirereihe "Die schlechtesten Filme aller Zeiten". Oliver Berben, Vorstand TV, Entertainment & digitale Medien bei Constantin, sagt: "Mit Lasse Nolte setzt die Constantin Film ihren Ausbau der engen Zusammenarbeit mit Kreativen weiter fort und unterstreicht die Wichtigkeit der Autoren in unserem Unternehmen. Ich bin sehr glücklich, dass Lasse bei uns seine kreative Heimat für die nächsten Jahre gefunden hat und viele wunderbare Projekte mit unseren Produzentinnen und Produzenten entwickeln wird." Nolte selbst sagt: "Ich bin stolz und sehr glücklich, Teil einer der kreativsten Produktionsfamilien Deutschlands zu werden. Ich freue mich darauf, mit der Constantin als Motor gemeinsam den fiktionalen Markt der Zukunft mitgestalten zu dürfen und dabei gleichzeitig im Kreis der fähigsten und vor allem leidenschaftlichsten Produzenten arbeiten zu können, die ich bislang kennenlernen durfte."

