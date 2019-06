Burda gibt "Playboy" nach 17 Jahren an Führungsduo ab

© Playboy

Burda wird die Lizenz für die deutsche Ausgabe des "Playboy" nicht verlängern, im November erscheint nach über 17 Jahren die letzte von Burda verlegte Ausgabe. Danach verlegt das bisherige Führungsduo aus Myriam Karsch und Florian Boitin in Eigenregie



Die deutsche Ausgabe des Playboy erscheint nur noch bis Ausgabe 12/2019, die am 7. November veröffentlicht wird, bei Hubert Burda Media. Man habe sich entschieden, die Lizenz nicht zu verlängern, so das Unternehmen. Betroffen sind davon 21 Arbeitsplätze. Für die Mitarbeiter wolle man sozialverträgliche Lösungen suchen, auch solle eine Weiterbeschäftigung im Konzern geprüft werden. Möglich ist aber auch, sich erneut beim "Playboy" zu bewerben - der wird dann ab Ausgabe 1/2020, die am 5. Dezember erscheint, vom bisherigen Führungsduo Myriam Karsch (Verlagsleiterin) und Florian Boitin (Chefredakteur) in Eigenregie verlegt.

"Die Markenwelt rund um Playboy hat sich trotz schwieriger Marktbedingungen in den vergangenen Jahren gut entwickelt", lässt sich Burkhard Graßmann, Geschäftsführer von BurdaNews zitieren, ohne damit zu erklären, weshalb sich Burda zurückzieht. Sicher ist aber: Auch der "Playboy" hat zuletzt deutliche Auflageneinbußen hinnehmen müssen. Im 1. Quartal fanden zuletzt weniger als 110.000 Exemplare einen Käufer, binnen Jahresfrist ein erheblicher Rückgang um 13 Prozent. 15 Jahre zuvor waren es noch über 300.000 Käufer.

Doch die Print-Ausgabe ist nur ein Teil der "Playboy"-Markenwelt. Darauf setzen auch Myriam Karsch und Florian Boitin. Karsch: "Seit sieben Jahren arbeiten Florian Boitin und ich eng und vertrauensvoll zusammen. Uns eint die große Leidenschaft für die Marke Playboy, ein tiefes Verständnis für die Produkte und Zielgruppen und die Liebe zu dem, was wir tun. In den vergangenen Jahren ist es gelungen, eine Markenwelt zu schaffen, die über alle Kanäle hinweg fast eine Million Menschen erreicht und bereits ein Viertel ihrer Erlöse aus innovativen Quellen schöpft. Umso mehr freuen wir uns auf unser unternehmerisches Vorhaben. Wir danken unserem Lizenzgeber Playboy Enterprises, Inc. für das Vertrauen und Hubert Burda Media für die Unterstützung."

Florian Boitin erklärt: "Playboy ist eine der bekanntesten Medienmarken der Welt. Und seit mehr als 47 Jahren nicht nur als Printmagazin, sondern auf allen relevanten digitalen Kanälen auch hier in Deutschland erfolgreich. Myriam Karsch und ich sind deshalb mehr denn je davon überzeugt, dass die klar positionierte Lifestylemarke Playboy auch künftig eine führende Rolle in der deutschen Medienlandschaft spielen wird."

Reena Patel vom Lizenzgeber Playboy Enterprises: "Myriam Karsch und Florian Boitin verfügen neben ihrer hohen journalistischen und kaufmännischen Kompetenz über umfangreiche Erfahrungen im Mediengeschäft. Der deutsche Playboy ist in vielerlei Hinsicht ein Vorbild für unsere Lizenznehmer auf der ganzen Welt geworden. Wir danken Hubert Burda Media für die Partnerschaft und das Vertrauen in den letzten 17 Jahren und freuen uns, diese langfristige Partnerschaft mit Frau Karsch und Herrn Boitin fortzusetzen."

