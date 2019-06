RTL nimmt "Schlager sucht Liebe" aus der Schusslinie

© MG RTL D/Bernd-Michael Maurer

Die neue Kuppelshow "Schlager sucht Liebe" hat RTL nur schlechte Quoten beschert, nach zwei Wochen zieht der Sender nun die Notbremse. Mit sofortiger Wirkung verschwindet das Format mit Beatrice Egli aus dem Vorabend und geht an deutlich weniger prominenter Stelle weiter.



24.06.2019 - 15:15 Uhr von Timo Niemeier 24.06.2019 - 15:15 Uhr

Am Sonntag sahen sich nur etwas mehr als eine Million Menschen die zweite Ausgabe der RTL-Kuppelsendung "Schlager sucht Liebe" an. Der Marktanteil in der Zielgruppe lag bei 7,2 Prozent, schon der Auftakt verlief mit 8,9 Prozent alles andere als nach Maß. Nach diesen Werten konnte man also schon erwarten, dass RTL möglicherweise reagiert. Das ist nun passiert: Mit sofortiger Wirkung hat RTL das Format aus dem Vorabend verbannt.

Ab dem nächsten Sonntag zeigt RTL am Vorabend lieber alte Folgen von "Comeback oder weg?". Zum Auftakt sind Anne-Sophie Briest und Tochter Faye Montana, Markus Maria Profitlich mit Tochter Jonna, Oli P. und Sohn Ilias, Silvan-Pierre Leirich mit Tochter Sophia und Sohn Niccolò sowie David Odonkor und Tochter Adriana in dem Format zu sehen. "Schlager sucht Liebe" geht stattdessen auf einem deutlich weniger attraktiven Sendeplatz weiter. Die weiteren vier Folgen sind künftig immer sonntags ab kurz nach 11 Uhr zu sehen.

Bei "Schlager sucht Liebe" wollte RTL das vielfach bewährte Kuppel-Genre auf die Schlagerszene umlegen. Die meisten der Schlager-Kandidaten dürften den Zuschauern allerdings unbekannt gewesen sein. Der bekannteste Schlagersänger, der an dem Format teilgenommen hat, ist wohl noch Tim Toupet, der durch diverse Auftritte am Ballermann bekannt ist und seine Karriere einst bei "Big Brother" startete. Moderiert wird die Sendung von Schlagersängerin Beatrice Egli, Unique Media Entertainment produziert das Format.

Hinweis: Zunächst war an dieser Stelle zu lesen, dass RTL "Schlager sucht Liebe" aus dem Programm nimmt. Tatsächlich verschwindet das Format aus dem Vorabend und geht sonntags um 11 Uhr weiter.

