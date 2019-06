Disney verliert Sender- und Vermarktungschef Braun

© Disneymedia+

Überraschung kurz vor den Screenforce Days: Thorsten Braun, bis zuletzt in Deutschland Vice President & General Manager Disney Channels sowie Disney Media Sales & Partnerships, hat Disney kurzfristig verlassen.



24.06.2019 - 17:03 Uhr von Thomas Lückerath 24.06.2019 - 17:03 Uhr

Die Präsentation von Disney bei den Screenforce Days in Köln wird ohne Vermarktungschef und Senderchef stattfinden: Wie Disney am Montag gegenüber DWDL.de bestätigt, hat Thorsten Braun das Unternehmen bereits verlassen. Eine überraschende Entwicklung: Noch vor wenigen Wochen stand Braun u.a. auch dem Medienmagazin DWDL.de Rede und Antwort für die Berichterstattung zum anstehenden Branchengipfel in Köln, bei dem sich fast alle deutschen Sender und ihre Vermarkter den Werbekunden und Media-Agenturen präsentieren.

Diese Aufgabe wird nach DWDL.de-Informationen in Köln jetzt von Julia Schörner übernommen, Head of Sales bei Disney Media Sales & Partnerships. Dass es zum plötzlichen Ausscheiden von Braun keinerlei Pressemitteilung inklusive Worten des Abschieds gebe, habe nichts zu bedeuten, heißt es im Unternehmen. Das sei einfach nicht üblich bei Disney. Eine Nachfolgeregelung für die Führung von Sender und Vermarkter gibt es noch nicht, teilt man auf Nachfrage mit.Thorsten Braun war seit Mitte 2013 für Disney tätig und baute zunächst die eigenständige Vermarktungsorganisation auf, die zum Start des Disney Channel als frei empfangbaren und werbefinanzierten Sender nötig wurde. Vor zwei Jahren übernahm er dann neben der Vermarktung auch die Führung des Senders als Lars Wagner das Unternehmen verließ um später bei Playmobil anzuheuern. Braun stellte das Programm des Senders um, fokussierte sich auf Animationsserien.Unklar ist, ob der personelle Abgang schon etwas mit einer zu erwartenden Umstrukturierung bei Disney in Deutschland zu tun hat. Einerseits soll das Deutschlandgeschäft von Fox in den kommenden Monaten unter das Dach von Disney schlüpfen, andererseits auch der firmeneigene SVoD-Dienst Disney+ im kommenden Jahr in Deutschland starten. Das führte schon zu Spekulationen, wie hilfreich ein frei empfangbarer Disney Channel für die Etablierung eines kostenpflichtigen SVoD-Dienstes sei.