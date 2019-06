Steven Gätjen überrascht Menschen in neuer ZDF-Show

© ZDF/Sascha Baumann

Der große Show-Erfolg ist Steven Gätjen im ZDF bislang verwehrt geblieben, nun versucht man den nächsten Anlauf. In dem neuen Format "Sorry für alles" werden Menschen im Studio überrascht, zuvor wurde ihr Leben bereits einen Monat lang manipuliert.



25.06.2019 - 10:51 Uhr von Timo Niemeier 25.06.2019 - 10:51 Uhr

Das ZDF wagt einen neuen Show-Anlauf mit Steven Gätjen und hat nun das Format "Sorry für alles" angekündigt. Das ist am 7. und 14. August jeweils mittwochs ab 20:15 Uhr zu sehen. In der Show haben Familie und Freunde von Kandidaten dabei geholfen, diese ins Studio zu bekommen - und dort werden sie schließlich von Moderator Gätjen überrascht. Doch damit nicht genug: Zuvor wurde das Leben der Teilnehmer bereits einen Monat lang auf verschiedenste Art und Weise manipuliert.

Während dieser Zeit wurden die Kandidaten mit versteckter Kamera gefilmt und haben im Idealfall nichts davon mitbekommen. Sie bewegen sich also quasi in ihrer eigenen "Truman Show" und ahnen davon nichts. Im Studio geht es schließlich um Preise und darum, sich an konkrete Dinge zu erinnern und Geschehnisse richtig einzuschätzen. Dort treffen die Kandidaten dann auch auf mitwissende Freunde oder Familienmitglieder, die dem ZDF zuvor geholfen hatten.

