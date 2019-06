"Diskuthek": "Stern" startet Debattenformat für junge Leser

© G+J

Das Nachrichtenmagazin "Stern" startet unter dem Titel "Diskuthek" ein Online-Debattenformat, mit dem man junge Menschen ansprechen will. Leute mit unterschiedlichen Meinungen sollen über gesellschaftspolitische Themen diskutieren. Entstanden ist das Projekt aus der News Initiative von Google.



25.06.2019 von Timo Niemeier

Der "Stern" will verstärkt junge Menschen ansprechen und versucht das nun mit einem Online-Talkformat, das auf den Namen "Diskuthek" hört. Damit will man die "Generation Youtube" ansprechen, heißt es von Gruner + Jahr. In dem wöchentlichen Format sollen Menschen zusammengebracht werden, die gegensätzliche Meinungen haben und über aktuelle gesellschaftspolitische Themen diskutieren. Zu sehen gibt es die Sendung auf der Webseite des "Stern" sowie auf dem Youtube-Kanal des Magazins.

Die erste Ausgabe ist ab dem kommenden Donnerstag zu sehen, zu Gast sind zum Auftakt die beiden Jung-Politiker Kevin Kühnert (SPD) und Philipp Amthor (CDU). Sie diskutieren über die Wohnungskrise, die "Luxus-Grün-Mentalität" und darüber, warum die Volksparteien gerade keine jungen Leute erreichen. In den nächsten Folgen wird es um Polizeigewalt, die Legalisierung von Cannabis und Rassismus im Deutschrap gehen. Als Kulisse für den Schlagabtausch dient ein Rooftop-Studio, das Gruner + Jahr auf dem Dach des Verlagsgebäudes eingerichtet hat. Für die Sendung hat der "Stern" im Rahmen der Google News Initiative eine Anschubfinanzierung von Youtube erhalten. Durch die Sendung führen im Wechsel Melanie Stein und Aimen Abdulaziz-Said, beide sind neu beim "Stern". In Youtube-Live-Videos sprechen die Moderatoren zudem mit weiteren Experten über das jeweilige Thema und die Reaktionen der Community darauf. Isa von Heyl, Head of Video & Audio beim "Stern", sagt: "‘Diskuthek’ ist neu, spricht die Sprache der YouTube-Generation und bringt die Themen, die sie bewegt. Und zwar dort, wo sie sich informiert, im Netz. Dahinter steht sowohl die eigens gegründete ‘Diskuthek’-Redaktion als auch die ganze journalistische Kompetenz des ‘Stern’, die beispielsweise bei der Recherche und dem Fact-Checking zum Einsatz kommt. Mit ‘Diskuthek’ bietet der ‘Stern’ den Usern ein neuartiges Angebot, das guten Journalismus mit innovativen Video-Elementen vereint."

