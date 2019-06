Drehstart für die achte Staffel der RTL-Serie "Der Lehrer"

© TVNow/Frank Dicks

Die achte Staffel der RTL-Serie "Der Lehrer" befindet sich in der Produktion, die Dreharbeiten haben in Köln begonnen. In den zehn neuen Folgen müssen sich die Zuschauer auf weitreichende Veränderungen einstellen, weil eine Hauptdarstellerin ausgestiegen ist.



26.06.2019 - 14:54 Uhr von Timo Niemeier 26.06.2019 - 14:54 Uhr

Die vergangene Staffel von "Der Lehrer" war erneut ein voller Erfolg für RTL. Im Schnitt schalteten rund zweieinhalb Millionen Menschen ein, der Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe lag bei fast 17 Prozent. Bereits im Februar, und damit noch vor dem Ende der Ausstrahlung der siebten Staffel, hatte RTL die Serie daher verlängert. Aber schon damals gab man bekannt, dass Jessica Ginkel künftig nicht mehr mit dabei sein wird.

Das ist durchaus ein schwerer Schlag für die RTL-Serie, war Ginkel in ihrer Rolle als Karin Noske bislang doch eine tragende Figur der Produktion von Sony Pictures. Die Serie lebte viel von der On-Off-Beziehung zwischen Noske und Vollmer (Hendrik Duryn). Doch der Ausstieg ist fixiert und nun haben in Köln auch die Dreharbeiten für die achte Staffel begonnen. In den kommenden Monaten entstehen zehn neue Folgen, die dann voraussichtlich Anfang 2020 zu sehen sein werden. Einen fixen Sendetermin gibt es derzeit noch nicht.

