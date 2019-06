RTL zeigt "Sommerhaus" gegen Schweizers Job-Show

© RTL

Die neue Staffel von "Das Sommerhaus der Stars" wird im Juli immer am Dienstagabend zu sehen sein, das Format wechselt damit den Sendeplatz. Damit macht RTL auch Jochen Schweizer Konkurrenz, der zur gleichen Zeit bei ProSieben zu sehen sein wird.



27.06.2019 - 14:37 Uhr von Timo Niemeier 27.06.2019 - 14:37 Uhr

RTL hat den Start-Termin für die neue Staffel von "Das Sommerhaus der Stars" verraten und weiß damit durchaus zu überraschen. Die siebenteilige Staffel ist ab dem 23. Juli immer dienstags ab 20:15 Uhr zu sehen. Damit wechselt das Format erneut den Sendeplatz, die ersten beiden Staffeln liefen noch mittwochs, 2018 dann zeigte RTL die Show am Montagabend.

Der Dienstagabend überrascht schon deshalb, weil RTL hier zuletzt ja eigentlich versucht hatte, mit Serien zu punkten. Eine Woche vor dem Start des "Sommerhaus" gehen "Nachtschwestern" und "Sankt Maik" zu Ende. Die RTL-Show tritt damit außerdem gegen die neue ProSieben-Show von Jochen Schweizer an. "Der Traumjob - bei Jochen Schweizer" hat aber einen kleinen Vorsprung und kann bereits ab dem 9. Juli Zuschauer einsammeln, ab der dritten Ausgabe muss sich das Format dann aber mit dem "Sommerhaus" messen. 2018 erzielte die RTL-Show im Schnitt mehr als 17 Prozent Marktanteil, produziert wird die Show von Seapoint.

An der neuen "Sommerhaus"-Staffel nehmen unter anderem Ex-Caught-in-the-Act-Sänger Benjamin Boyce, der ehemalige "DSDS"-Kandidat Menowin Fröhlich, Sänger Willi Herren, Sänger Michael Wendler und die beiden "Love Island"-Teilnehmer Elena Miras und Mike Heiter teil. Was RTL im Sommer montags zeigt, ist noch nicht bekannt, bis zum 22. Juli zeigt man ohnehin erst einmal "Bauer sucht Frau International". Mittwochs ist "Die Bachelorette" gesetzt.

Darüber hinaus hat RTL nun auch die Rückkehr der "Versicherungsdetektive" angekündigt. Insgesamt acht neue Ausgaben wird man im Sommer zeigen, am Sendeplatz ändert sich nichts. Das Format ist wie gehabt immer am Sonntagvorabend ab 19:05 Uhr zu sehen, los geht's am 21. Juli.

Teilen