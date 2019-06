ZAK kritisiert Amazon-Spots bei ProSieben und kabel eins

© die medienanstalten

ProSieben und kabel eins haben Ende 2018 Werbespots ausgestrahlt, in denen Amazons Sprachassistenz Alexa sowie der Fire TV Stick beworben wurden. Die ZAK beanstandet nun, dabei sei nicht gut genug zwischen Werbung und redaktionellem Inhalt getrennt worden.



27.06.2019 - 14:58 Uhr von Timo Niemeier 27.06.2019 - 14:58 Uhr

Die Kommission für Zulassung und Aufsicht (ZAK) hat die Ausstrahlung von Werbespots bei ProSieben und kabel eins beanstandet. So hat ProSieben Anfang Dezember Werbespots zum Fire TV Stick von Amazon ausgestrahlt. Die Spots starteten mit Szenen der Sendungen "Galileo" und "The Big Bang Theory", über die anschließend im Spot gesprochen wurde. "Alexa ist wirklich clever", hieß es demnach laut der ZAK.

"Aufgrund der Serienzitate in den Spots, die zudem in die Ausstrahlungszeiten der jeweils zitierten Sendungen fielen, fehlte die klare Trennung von Werbung und Programm", heißt es nun von der Kommission. Der Eindruck, dass es sich um Teile des redaktionellen Programms handele, sei dadurch verstärkt worden, dass das eigentlich beworbene Produkt erst in den letzten Sekunden des Spots eingeblendet wurde. kabel eins zeigte Mitte Dezember einen ähnlichen Spot, hier fehlte nur der Spruch "Alexa ist wirklich clever". Auch hier sei nicht klar genug getrennt worden, so die ZAK.

