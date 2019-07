Zweite "Institut"-Staffel ab August bei MagentaTV

© BR/NDR/Novafilm GmbH/Alva Nowak

Die Deutsche Telekom hat einen Starttermin für die zweite Staffel der Comedyserie "Das Institut - Oase des Scheiterns" in Aussicht gestellt, Anfang August stellt man die neuen Folgen zum Abruf bereit. Dann kehrt auch "Better Things" mit neuen Folgen zurück.



01.07.2019 - 16:44 Uhr von Timo Niemeier 01.07.2019 - 16:44 Uhr

Im März hat DWDL.de erstmals darüber berichtet, dass die Comedyserie "Das Institut" von BR, WDR und NDR eine zweite Staffel erhält. Mit der Telekom haben sich die Öffentlich-Rechtlichen aber einen neuen Partner ins Boot geholt, der die zweite Staffel exklusiv vorab zeigen darf. Nun hat das Unternehmen auch einen Starttermin für die acht frischen Folgen angekündigt. Ab dem 1. August stellt man die Episoden bei MagentaTV zum Abruf bereit.

Später wird die Serie dann auch noch im Fernsehen zu sehen sein. Wann genau, ist derzeit aber noch nicht bekannt. Premiere feiert die ungewöhnliche Comedyserie bereits am Dienstag, den 2. Juli. Auf dem Filmfest München werden die ersten drei Ausgaben vorab gezeigt. Auch in der zweiten Staffel ist der Schauplatz der Serie das fiktive Land Kisbekistan. Hier tobt der Kampf der Kulturen weiter. Aber "Das Institut" holt zum Gegenschlag aus. Abermals beißen sich die sechs Unglücksritter die Zähne daran aus, das Volk von Kisbekistan für die deutsche Kultur zu begeistern. Zu sehen sein wird in den neuen Folgen erneut das Team um Robert Stadlober und Christina Große. Regie führt Markus Sehr. Produziert wurde die Serie von der Novafilm Fernsehproduktion.

Darüber hinaus hat die Telekom nun auch die dritte Staffel der US-Serie "Better Things" angekündigt, auch diese neuen Folgen sind ab dem 1. August bei MagentaTV zu sehen. Und darum geht’s in den neuen Folgen: Sam Fox (Pamela Adlon) ist Schauspielerin mit einer großen Klappe. Als alleinerziehende Mutter lebt sie mit ihren drei Töchtern May (Mikey Madison), Frankie (Hannah Alligood) und Duke (Olivia Edward) in Los Angeles. Aber Sam hat auch ein Auge auf ihre eigene Mom Phil (Celia Imrie), eine exzentrische Britin, die im Haus gegenüber wohnt. Ob sie darum kämpft, ihre Töchter in der Nähe zu halten oder versucht, eine von ihnen aus dem Haus zu bekommen - Sam nähert sich jeder Herausforderung mit viel Liebe, Ehrlichkeit und Humor.

