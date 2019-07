ZDF schickt Senioren ab Mitte August wieder auf Weltreise

© ZDF/Pheeraphat Jammonsgri

Nachdem die erste Staffel noch am späten Abend zu sehen war, zeigt das ZDF die neuen Folgen von "Mit 80 Jahren um die Welt" in diesem Jahr zur besten Sendezeit. Der Ausstrahlungstermin steht inzwischen fest: Ab Mitte August geht's los.



01.07.2019 - 17:31 Uhr von Alexander Krei 01.07.2019 - 17:31 Uhr

Das ZDF befördert seine Doku-Reihe "Mit 80 Jahren um die Welt" wie versprochen in die Primetime. Jetzt hat der Mainzer Sender den Ausstrahlungstermin der zweiten Staffel bekanntgegeben: Zu sehen gibt es die sechs neuen Folgen ab dem 13. August jeweils dienstags um 20:15 Uhr. Zum Auftakt zeigt das ZDF gleich zwei Folgen am Stück.

Erneut unternehmen in dem ursprünglich aus den Niederlanden stammenden Format sechs ältere Menschen die Reise ihres Lebens: Sie entdecken nicht nur fremde Länder und besuchen exotische Plätze, Folge für Folge erfüllt sich für je einen von ihnen auch ein persönlicher Traum. Moderator Steven Gätjen fungiert auch in diesem Jahr wieder als Reiseleiter, als Produktionsfirma zeichnet Talpa Germany verantwortlich.

Die erste Staffel habe "in ihrer Besonderheit so viel Aufmerksamkeit erregt, dass wir im Haus entschieden haben, diese Sendung künftig ins Schaufenster zu stellen", sagte ZDF-Unterhaltungschef Oliver Heidemann im Frühjahr gegenüber DWDL.de. 2018 hatte das ZDF im vergangenen Jahr noch auf wechselnden Sendeplätzen am späten Abend ausgestrahlt.

Überschattet wurde die Produktion damals durch den Tod eines Kandidaten während der Dreharbeiten. Nach Absprache mit den Angehörigen und den fünf anderen Senioren wurde die Reise später dennoch fortgesetzt.

