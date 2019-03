ZDF holt "Mit 80 Jahren um die Welt" in die Primetime

© ZDF / Marcus Höhn, Alpenblick GmbH, KNSK

Nach dem Erfolg der ersten Staffel will das ZDF die Fortsetzung seiner Dokusoap "Mit 80 Jahren um die Welt" in diesem Jahr um 20:15 Uhr ausstrahlen. Gegenüber DWDL.de kündigte Showchef Oliver Heidemann zudem neue Formate an.



21.03.2019 - 08:12 Uhr von Alexander Krei

Schon wenige Wochen nach der Ausstrahlung der ersten Staffel im vorigen Jahr stand fest, dass das ZDF das Factual-Format "Mit 80 Jahren um die Welt" fortsetzen wird. Der Glaube in Mainz an die Sendung ist so groß, dass die neuen Folgen in diesem Jahr sogar einen Sendeplatz in der Primetime erhalten werden, wie ZDF-Unterhaltungschef Oliver Heidemann im DWDL.de-Interview ankündigt. "Wir werden im Frühjahr mit der Produktion der zweiten Staffel von 'Mit 80 Jahren um die Welt' beginnen und das Format ab Mitte August dienstags um 20:15 Uhr ausstrahlen – erneut mit Steven Gätjen als Reiseleiter."

Die erste Staffel habe "in ihrer Besonderheit so viel Aufmerksamkeit erregt, dass wir im Haus entschieden haben, diese Sendung künftig ins Schaufenster zu stellen", sagt Heidemann. In dem ursprünglich aus den Niederlanden stammenden Format unternehmen sechs ältere Menschen eine Reise in fremde Länder. Die erste Staffel war im vergangenen Jahr vom plötzlichen Tod eines Protagonisten überschattet worden. Nach Absprache mit den Angehörigen und den fünf anderen Senioren wurde die Reise später dennoch fortgesetzt. Im Schnitt hatten damals rund eineinhalb Millionen Zuschauer eingeschaltet - obwohl die Sendung teils erst nach 23 Uhr zu sehen war.

Auf dem späten "Markus Lanz"-Sendeplatz will das ZDF dagegen in diesem Jahr mit "Greetings from..." ein neues Format aus Belgien testen. In der Sendung, hinter deren Adaption die Produktionsfirma Fabiola steht, reist ein Prominenter mit seiner Familie in die Zeit zurück, in der er selbst zwölf Jahre alt war. "Das ist auch deshalb spannend, weil die Kinder dadurch die Kindheit der eigenen Eltern erleben. Und es geht weit darüber hinaus, dass es damals noch keine Handys gab", so Oliver Heidemann im DWDL.de-Interview über die neue Sendung.

Darüber hinaus kündigt der ZDF-Unterhaltungschef für die zweite Jahreshälfte eine eigenentwickelte Show mit dem Titel "Mein Lied für dich" an. "Das wird eine Musikshow mit großen Factual-Anteilen, in der es um Menschen geht, die für andere Personen aus einem bestimmten, meist emotionalen Grund einen Song produzieren wollen", erklärt Heidemann. "Unterstützt werden sie dabei von prominenten Musikern. Am Ende steht dann ein großer Auftritt im Studio." Produziert wird die Show ebenso wie "Mit 80 Jahren um die Welt" von Talpa Germany. Wer die Moderation übernimmt, steht bislang noch nicht fest.

