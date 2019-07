Auch RTL II produziert exklusive Clips für Facebook Watch

© Facebook

Nachdem kürzlich schon Facebook und ProSiebenSat.1 eine Kooperation gestartet haben, kann Facebook nun auch einen Deal mit RTL II verkünden. Der Sender will neben Archiv-Clips auch exklusive Inhalte für Facebook Watch produzieren.



02.07.2019 - 10:39 Uhr von Uwe Mantel 02.07.2019 - 10:39 Uhr

Facebook kann kurz nach dem Start der Kooperation mit ProSiebenSat.1 nun den nächsten TV-Sender als Partner für Facebook Watch präsentieren und hat eine umfangreiche Content-Partnerschaft mit RTL II geschlossen. Direkt zum Start sind damit bereits mehr als 100 Stunden Bewegtbild verfügbar - etwa Zusammenfassungen vergangener Episoden und Highlight-Clips von Formaten wie "Berlin - Tag & Nacht", "Köln 50667" und "Grip - Das Motormagazin".

In Zukunft sollen aber auch exklusive Inhalte für Facebook Watch produziert werden. Als Beispiele werden Livestreams von Events, Behind-the-Scenes-Material oder Interviews rund um die Formate von RTL II genannt. Julian Krietsch, Bereichsleiter Channel Strategy & Content Distribution bei RTL II: "Mit unserer Multi-Channel-Strategie wollen wir unsere Inhalte überall dort platzieren, wo unsere Zuschauer sich bereits befinden oder wir potenzielle neue User hinzu gewinnen können. Um die Reichweiten unserer TV-Marken noch einmal deutlich zu steigern, ist die Kooperation mit Facebook für RTL II ein besonderer Meilenstein im Rahmen der Digitalstrategie. Mit unserer Erfahrung in der Produktion von Online Originals werden wir auch für Facebook Watch passgenau auf die Interessen der Plattform-User zugeschnittenen Content liefern."

"Gemeinsam mit RTL II bieten wir Fans der Erfolgssendungen wie 'Grip',

'Berlin – Tag & Nacht' oder 'Köln 50667' auf Facebook Watch exklusive Einblicke hinter die Kulissen sowie die besten Momente aus den TV-Sendungen. Damit ermöglichen wir den Menschen auf Facebook einen noch spannenderen, vielseitigeren Austausch rund um ihre Lieblingsformate. Wir freuen uns sehr über diese Ausweitung unserer bereits sehr erfolgreichen und engen Zusammenarbeit mit RTL II", so Jens-Uwe Bornemann, Director of Media Partnerships Central and Eastern Europe bei Facebook.

Teilen