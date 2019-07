Springer lässt Testphase für "Bild Politik" auslaufen

© Jörg Wagner

Nach knapp fünf Monaten erscheint am kommenden Freitag das im Februar gestartete Magazin "Bild Politik" zum vorerst letzten Mal. In den kommenden Wochen soll über eine mögliche Fortführung entschieden werden.



02.07.2019 - 11:47 Uhr von Uwe Mantel 02.07.2019 - 11:47 Uhr

Am kommenden Freitag erscheint noch eine Ausgabe von "Bild Politik", dem wöchentlichen Politik-Magazin aus der "Bild"-Redaktion, dann ist vorerst Schluss. Man beende die am 8. Februar gestartete Testphase, während derer das Magazin in Hamburg, Lüneburg und Lübeck zum Copypreis von 2,50 Euro erschienen war, damit planmäßig, heißt es seitens Springer.

Ob "Bild Politik" regulär auf den Markt kommen wird, ist unterdessen noch unklar. Man werde in den kommenden Wochen die Marktdaten auswerten und auf Basis der Erkenntnisse aus Handel und Marktforschung dann entscheiden, ob man ausreichendes Potential für eine "zufriedenstellende wirtschaftliche Perspektive" sehe.

