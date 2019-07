ARD startet mit Matschke-Abschied in die neue Saison

© MDR/filmpool fiction/Stefan Erhardt

Schon recht früh im August beendet die ARD den Wiederholungs-Reigen am Sonntagabend. Zum Auftakt in die neue Krimi-Saison steht gleich ein Abschied an: Matthias Mattschke wird zum letzten Mal im Magdeburger "Polizeiruf 110" ermitteln.



03.07.2019 - 15:07 Uhr von Alexander Krei 03.07.2019 - 15:07 Uhr

Die Sommerpause macht derzeit auch vor den ARD-Krimis am Sonntagabend nicht Halt - aktuell behilft sich Das Erste mit "Tatort"-Wiederholungen. Doch schon recht früh wird es wieder frische Fälle zu sehen geben, denn wie jetzt bekannt wurde, endet die Sommerpause bereits am 11. August. An diesem Abend gibt es um 20:15 Uhr eine neue Folge des "Polizeiruf 110" zu sehen.

In der von Filmpool Fiction produzierten Folge mit dem Titel "Mörderische Dorfgemeinschaft" ermitteln die beiden Magdeburger Hauptkommissare Brasch und Köhler, die von Claudia Michelsen und Matthias Matschke verkörpert werden. Der Fall beginnt mit einem im Wald abgestellten Auto, in dessen Kofferraum sich auffällig viel Blut befindet.

Für Matthias Matschke ist es der letzte Einsatz im "Polizeiruf 110". Der Schauspieler hatte im vergangenen Jahr angekündigt, aus der Krimireihe aussteigen zu wollen (DWDL.de berichtete). Er war seit 2016 dabei und trat damals die Nachfolge von Sylvester Groth in der erfolgreichen ARD-Krimireihe an.

