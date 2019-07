Judith Williams soll offenbar neue ZDF-Show moderieren

© MG RTL D / Robert Grischel

Das ZDF arbeitet seit einiger Zeit an der Show "Mein Lied für dich", in der Personen mit einem Song überrascht werden. Wie die "Bild" nun berichtet, soll das neue Format von der Vox-"Löwin" Judith Williams präsentiert werden.



04.07.2019 - 10:16 Uhr von Timo Niemeier 04.07.2019 - 10:16 Uhr

Bereits im März hat DWDL.de erstmals über das geplante ZDF-Format "Mein Lied für dich" berichtet. Unterhaltungschef Oliver Heidemann kündigte die Sendung damals an (DWDL.de berichtete). Nun berichtet die "Bild", dass Judith Williams das Format moderieren soll. Demnach sollen die Dreharbeiten im August beginnen. Das ZDF wollte die Personalie allerdings nicht bestätigen.

In "Mein Lied für dich" geht es um Menschen, die für andere Personen aus einem bestimmten, meist emotionalen Grund, einen Song produzieren möchten. Dabei werden sie von prominenten Musikern unterstützt. Den fertigen Song performen sie dann im Studio vor Publikum. Produziert wird die Show von Talpa Germany.

Judith Williams erlangte vor einigen Jahren durch die Vox-Gründershow "Die Höhle der Löwen" große Bekanntheit, inzwischen ist sie aber auch immer öfters in anderen Sendungen zu sehen. So nahm sie im vergangenen Jahr an der RTL-Tanzshow "Let’s Dance" teil und auch bei Sat.1 war sie schon zu sehen. In der Show "Was für ein Jahr!" mit Hugo Egon Balder war sie eine der Team-Kapitäne.

