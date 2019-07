Mediengruppe RTL Deutschland stellt Kommunikation neu auf

© MG RTL

Diese Personalie stand länger aus und ist jetzt eingebettet in eine Neuorganisation der Programm-Kommunikation bei der Mediengruppe: Claus Richter ist neuer RTL-Sendersprecher. Gänzlich neu geschaffen: Der Posten Leiter Social Media & Community.



Die Orchestrierung des personellen Umbaus ist vorerst abgeschlossen: Christian Körner, seit April Unternehmenssprecher der Mediengruppe RTL Deutschland, hat sein Team auf der Ebene der Programm-Kommunikation neu aufgestellt, inklusive der Nachfolge für seinen früheren Posten als RTL-Sendersprecher. Diese Aufgabe übernimmt ab sofort Claus Richter. Der gelernte Journalist war zuletzt Leitender Redakteur Fiction & Real Life in der RTL-Kommunikation. Er leitete zudem das RTL-Autorenteam, steuerte die Kommunikation der Paykanäle und war Sprecher des Männersenders Nitro.

Um sich auf RTL konzentrieren zu können, wird die Kommunikation für Nitro und die Pay-Kanäle neu verteilt: Magnus Enzmann, Pressereferent bei Vox und dort weiterhin verantwortlich für Formate wie „Die Höhle der Löwen“, wird zusätzlich Sendersprecher von Nitro. Die Pressereferentinnen Lisa von Söhnen und Alessia Gerkens aus dem n-tv-Kommunikationsteam werden zusätzlich zu ihren bisherigen Funktionen neue Sendersprecherinnen von RTL Crime, RTL Living und RTL Passion bzw. GEO Television.

Im Uhrzeigersinn von oben links: Claus Richter, Julia Kikillis, Cornelius Strittmatter, Magnus Enzmann, Lisa von Söhnen und Alessia Gerkens. (Fotos: Mediengruppe RTL Deutschland)

Und es geht weiter: Julia Kikillis wird neue Sprecherin von TVNOW. Mit dieser neuen Stelle soll der wachsenden Zahl von Eigenproduktionen des Streamingdienstes Rechnung getragen werden, erklärt Christian Körner. Kikillis übernimmt die neue Funktion allerdings zusätzlich zu ihrer Tätigkeit als Leiterin der VOX-Kommunikation. Ebenfalls neu ist der Posten des Leiter Social Media & Community Management in der Kommunikation. Die Aufgabe übernimmt Cornelius Strittmatter, der nach seinem Masterstudium in Sport, Medien- und Kommunikationsforschung und einem Volontariat in der Unternehmenskommunikation zuletzt als Redakteur Social Media & Community Management im Einsatz war.

"Ich freue mich sehr über die neue Aufstellung unseres Teams aus jungen Kommunikationstalenten und erfahrenen Profis in der Programm PR. Zu unseren großartigen aktuellen und künftigen Programmen haben wir viele spannende Geschichten zu erzählen. Perfekt orchestriert und über alle Kommunikationskanäle hinweg wollen wir besondere Aufmerksamkeit auf unsere Programmhighlights lenken. Ich wünsche dem Team in seiner neuen Aufstellung viel Erfolg“, sagt Christian Körner zu der Neuaufstellung.