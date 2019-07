"Buschis Sechserkette" kehrt im August bei Sky zurück

© Sky/Willi Weber

Wenn im August die neue Bundesliga-Saison startet, setzt Sky auch wieder auf die Unterhaltungsshow "Eine Liga für sich - Buschis Sechserkette". Nach einer etwas längeren Pause ist damit bald die dritte Staffel des Formats zu sehen.



04.07.2019 - 11:01 Uhr von Timo Niemeier 04.07.2019 - 11:01 Uhr

Zuletzt hat Sky "Buschis Sechserkette" in der ersten Jahreshälfte 2018 gezeigt. Danach konzentrierte man sich im Show-Bereich auf "X Factor", was bekanntlich keine gute Idee war. Schon vor einigen Monaten hat Sky jedoch bestätigt, dass das Format mit Frank Buschmann eine dritte Staffel erhalten wird. Und nun ist auch klar, ab wann diese beim Sender zu sehen ist.

"Eine Liga für sich" startet am 19. August in die dritte Staffel. Insgesamt 13 neue Ausgaben sind dann immer montags zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr bei Sky 1 zu sehen. Zum Auftakt begrüßt Frank Buschmann Lothar Matthäus, Pierre Littbarski und Micky Beisenherz. Panagiota Petridou und Matze Knop sind weiterhin als Team-Chefs mit dabei, produziert wird die Show wie gehabt von Redseven Entertainment.

Teilen