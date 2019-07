Netflix jagt "Stranger Things"-Fans durch den Teletext

© Netflix

Netflix führt die Fans von "Stranger Things" in eine für viele junge Zuschauer der Serie unbekannte Dimension: Den Teletext von RTL und Vox. Für ein Gewinnspiel anlässlich des Starts der 3. Staffel veranstaltet man dort eine Art Schnitzeljagd



04.07.2019 - 11:50 Uhr von Uwe Mantel 04.07.2019 - 11:50 Uhr

Das stellt die TV-Verweigerer unter den Netflix-Nutzern vor eine besondere Herausforderung: Für ein Gewinnspiel anlässlich des Starts der 3. Staffel von "Stranger Things" am heutigen Donnerstag setzt der Streaming-Dienst auf den Teletext von RTL und Vox. Am Donnerstagmorgen veröffentlichte Netflix via Twitter drei Fragen, deren Antwort jeweils eine Ziffer der Seite des RTL-Teletexts ergibt, die den Einstieg in das Gewinnspiel darstellt.

Kennt ihr noch Teletext? Und wollt ihr eurer Stranger Things Wissen unter Beweis stellen? Dann hätten wir da ein Quiz für euch im Teletext versteckt. Auf welcher Seite erfahrt ihr in dieser Warm-Up-Runde: — NetflixDE (@NetflixDE) 4. Juli 2019

Dort finden sich dann neue Hinweise auf weitere Teletext-Seiten, die sich entweder im RTL-Text oder im Vox-Text befinden können - eine Art Schnitzeljagd durch den Teletext also. Als Gewinn winkt ein Poster der 3. Staffel von "Stranger Things". Die ersten Reaktionen via Twitter fielen allerdings mäßig begeistert aus - vor allem auch deshalb, weil sich der RTL-Text-Seite auf rtl.de schon seit Längerem nicht mehr funktioniert. Charme hat die Idee aber schon deswegen, weil "Stranger Things" bekanntlich in den 80ern spielt.

