Sky Original "Riviera" geht im August in die zweite Runde

Die zehn neuen Folgen der zweiten Staffel der Sky-Serie "Riviera" werden ab August ausgestrahlt. Die Thriller-Produktion spielt einmal mehr an der Côte d'Azur, wo sich Prostitution mit Mord und Geldwäsche vermischt.



04.07.2019 - 13:00 Uhr von Kevin Hennings 04.07.2019 - 13:00 Uhr

Die malerische Côte d'Azur wird erneut zum Schauplatz der Intrigen rundum "Riviera": Wie Sky bekannt gibt, wird die Eigenproduktion ab Donnerstag, den 15. August wöchentlich mit Doppelfolgen die zweite Staffel erzählen. Neben der linearen Ausstrahlung auf Sky Atlantic HD, steht die erste, sowie die zweite Staffel parallel als Box Set zur Verfügung. Empfangbar ist diese wie gewohnt mit Sky Ticket, Sky Go oder über Sky Q.

"Riviera" stellt die These auf, dass sich hinter jedem großen Vermögen ein Verbrechen verbirgt. In der zweiten Staffel wird gezeigt, wie Georgina (Julia Stiles, "Save the Last Dance") sich darauf fokussiert, mit ihrem in der ersten Staffel begangenen Verbrechen davon zu kommen, während sie darum kämpft, ihre Macht und Position innerhalb der Clio Familie und an der Spitze der exklusiven Kunstwelt zu erhalten.

Die neuen Episoden knüpfen dabei direkt an das vergangene Staffelfinale an. Georgina wird von Scheich Raafi Al-Qadar (Alex Lanipekun, "Homeland") und seiner Frau Daphne (Poppy Delevingne, "King Arthur") aus dem stürmischen Meer gerettet. Doch schafft es Georgina, rechtzeitig alle Spuren ihrer Tat zu beseitigen? Bald erreicht Georgina eine Nachricht, die sie in die USA und damit in ihre eigene Vergangenheit führt. Indessen sucht Irina nach Adam und ihr Sohn Christos Clios (Dimitri Leonidas, "Monuments Men") steigt für seine Schwester Adriana ins Rennpferd-Business ein.

Die Thrillerserie über düstere Geheimnisse im Milieu der Superreichen an der sonnigen französischen Riviera ist ein britisches Sky Original in Kooperation mit Altice Studios. Produziert wurde von Archery Pictures, Primo Productions und Sky. Als ausführende Produzenten zeichnen sich Kris Thykier, Paul McGuinness and Cameron Roach verantwortlich. Oscarpreisträger, Autor und Regisseur Neil Jordan ("The Crying Game", "Die Borgias") verwirklichte mit "Riviera" eine Idee des ehemaligen "U2"-Managers Paul McGuiness.

