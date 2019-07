"4 Hochzeiten" ersetzt "Makel? Los" am Vox-Nachmittag

© TVNow/Bernd-Michael Maurer

Früher als bislang geplant verschwindet "Makel? Los" Ende kommender Woche wieder aus dem Nachmittagsprogramm von Vox. Neue Folgen stehen aber ohnehin schon ab Anfang der Woche nicht mehr zur Verfügung.



04.07.2019 - 13:51 Uhr von Uwe Mantel 04.07.2019 - 13:51 Uhr

Vox kehrt iM Nachmittagsprogramm ab dem 15. Juli wieder zu seinem gewohnten Ablauf zurück: Zwischen "Shopping Queen" und "Zwischen Tüll und Tränen" läuft dann um 16 Uhr wieder "4 Hochzeiten und eine Traumreise" mit Froonck. Seit dem 11. Juni zeigt Vox dort die zweite Staffel von "Makel? Los". Da man allerdings nur 20 neue Folgen produzieren ließ, stehen ab Dienstag kommender Woche ohnehin nur noch Wiederholungen zur Verfügung.

Auf eigentlich auch über den 15. Juli hinaus vorgesehenen Wiederholungen der ersten Staffel verzichtet man aber wohl mit Blick auf die Quotenentwicklung: Schon in Erstausstrahlung brachte es "Makel? Los!" in den vergangenen Wochen nur auf knapp über 6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe - weniger als der Senderschnitt und auch weniger als die erste Staffel Anfang des Jahres erzielte. Von Wiederholungen von "4 Hochzeiten und eine Traumreise" erhofft man sich offenbar mehr.

