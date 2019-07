Sky zeigt ausgewählte Premier-League-Spiele in Ultra HD

© Sky

Wenn in wenigen Wochen die neue Premier-League-Saison beginnt, ist die englische Fußball-Liga bekanntlich wieder bei Sky zu sehen. Nun hat der Sender angekündigt, künftig via Sky Q erstmals auch ausgewählte Begegnungen in Ultra HD/4K zu übertragen.



04.07.2019 - 14:05 Uhr von Timo Niemeier 04.07.2019 - 14:05 Uhr

Sky wird ab der kommenden Saison via Sky Q einzelne Spiele der Premier League in Ultra HD übertragen, das hat der Sender nun angekündigt. Konkret will man künftig ein Topspiel pro Spieltag in dem ultra-hochauflösenden Bildstandard präsentieren. Während der Weltmeisterschaft 2018 hatte Sky schon einmal mit Übertragungen in Ultra HD experimentiert. Alle vom Bezahlsender damals gezeigte Spiele liefen in 4K.

Die neue Spielzeit beginnt am 9. August und Sky wird auch direkt das Eröffnungsspiel zwischen Liverpool und Norwich City sowie die Partie Chelsea gegen Manchester United in Ultra HD zeigen. Insgesamt, so Sky, würden Kunden von Sky Q dadurch in der Saison 2019/20 mindestens 130 Live-Übertragungen in 4K sehen können, bislang waren es rund 50.

Sky hatte sich die Rechte an der Premier League im vergangenen Jahr gesichert, zuvor war die Liga drei Jahre lang beim Sport-Streamingdienst DAZN beheimatet. Sky hat bereits angekündigt, 232 der 380 Spiele pro Saison live zu übertragen. Alle anderen Matches sind zeitversetzt zu sehen. Zu jeder Anstoßzeit will man mindestens eine Partie im Programm haben.

