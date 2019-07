WDR setzt "Für immer Kult" mit Guido Cantz bald fort

© WDR/Max Kohr

Der WDR zeigt in wenigen Wochen die zweite Staffel der Nostalgie-Spielshow "Für immer Kult". Am Konzept ändert sich nichts, Moderator Guido Cantz blickt dann wieder mit verschiedenen Promis auf die vergangenen Jahrzehnte zurück.



04.07.2019 - 15:26 Uhr von Timo Niemeier 04.07.2019 - 15:26 Uhr

Im vergangenen Jahr hat der WDR eine sechsteilige, erste Staffel der Comedy-Spielshow "Für immer Kult" gezeigt. Das Format konnte die Verantwortlichen offenbar überzeugen, denn bald geht es weiter. Sechs neue Ausgaben sind ab dem 23. August im Programm des WDR zu sehen, einen entsprechenden Bericht von "TV Wunschliste" hat der Sender gegenüber DWDL.de bestätigt.

Die neuen Folgen sind wie gehabt immer freitags ab 21 Uhr zu sehen. In dem von Prime Productions hergestellten Format blicken zwei prominent besetzte Rateteams in Quizrunden, Aktionsspielen und mit persönlichen Anekdoten auf die 70er, 80er und 90er Jahre zurück. Als Teamkapitäne fungieren, wie schon in Staffel eins, Sabine Heinrich und Ingolf Lück, die in jeder Sendung Unterstützung durch einen weiteren Prominenten erhalten.

Bei den prominenten Kandidaten handelt es sich um Sonja Zietlow und Oliver Petszokat, Bernd Stelter und Susan Link, Matze Knop und Sonya Kraus, Thomas Hermanns und Ulrike von der Groeben, Elena Uhlig und Stefan Mross sowie Aleksandra Bechtel und Giovanni Zarrella. In diesen Paarungen sind sie ab August dann in der Show zu sehen. Darüber hinaus hat der WDR auch ein 90-minütiges Weihnachtsspecial für den 23. Dezember angekündigt, darin werden Janine Kunze und Henning Krautmacher zu sehen sein.

Hinweis: In einer ersten Version des Textes haben wir geschrieben, dass die erste Staffel am Sonntagabend zu sehen gewesen ist. Das ist nicht richtig, auch die erste Staffel war am Freitag um 21 Uhr zu sehen.

