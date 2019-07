RTL setzt noch etwas länger auf "Bauer sucht Frau"

© TVNOW / Edmund Moehrle

Mit dem International-Ableger von "Bauer sucht Frau" feiert RTL derzeit am Montagabend einen großen Erfolg - kein Wunder, dass man diesen gern noch ein wenig verlängern möchte. Nach dem Ende der Staffel gibt's daher noch zwei Specials.



04.07.2019 - 16:03 Uhr von Alexander Krei 04.07.2019 - 16:03 Uhr

RTL setzt am Montagabend noch etwas länger auf "Bauer sucht Frau". Nachdem der Sender derzeit mit dem neuesten Ableger "Bauer sucht Frau International" gut fährt, sind ab Ende Juli noch zwei Specials der von Inka Bause moderierten Kuppelshow zu sehen. Ab dem 29. Juli folgt montags um 20:15 Uhr "Bauer sucht Frau - Die schönsten Hochzeiten".

Tatsächlich hat es in all den Jahren bereits erstaunlich oft gefunkt: 29 Mal haben die Hochzeitsglocken bei "Bauer sucht Frau" bereits geläutet, gleich sechs Mal davon im letzten Jahr. Nun will RTL noch einmal auf den schönsten Tag im Leben von Benny und Nadine, Roland und Franzi, Jörg und Vanessa, Gottfried und Martina sowie Swen und Nancy zurückblicken.

Zuletzt verzeichnete "Bauer sucht Frau International" steigende Quoten: Fast vier Millionen Zuschauer schalteten am vergangenen Montag ein, in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen zog der Marktanteil auf sehr gute 16,7 Prozent an.

