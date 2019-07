Drehstart für zweite Staffel der RTL-II-Serie "Wir sind jetzt"

© RTL II

Im Linearen war die Young-Fiction-Serie "Wir sind jetzt" kein Erfolg, doch noch vor der Ausstrahlung hatte man das Projekt bereits verlängert. Nun haben die Dreharbeiten für die neuen Folgen der zweiten Staffel begonnen.



05.07.2019 - 14:15 Uhr von Timo Niemeier 05.07.2019 - 14:15 Uhr

"Wo wäre denn die Branche ohne Irrationalität?". Das hat RTL-II-Chef Andreas Bartl vor einigen Tagen auf den Screenforce Days gesagt. Er meinte damit die diversen Fiction-Ausflüge des Senders, die bislang nicht von einem sonderlich großen Erfolg gekrönt waren. Neben neuen Projekten hatte man vor wenigen Wochen ja auch schon die Serie "Wir sind jetzt" um eine zweite Staffel verlängert, nun haben die Dreharbeiten für die neuen Folgen begonnen.

Lisa-Marie Koroll spielt in der zweiten Staffel erneut die Hauptrolle Laura, die in der ersten Staffel schwere Schicksalsschläge verkraften musste. "Laura durchlebte in der ersten Staffel so viele Höhen und Tiefen des Erwachsenwerdens. Es macht mir großen Spaß, mich nun wieder in die Rolle hineinzuversetzen und ihre Entwicklung miterleben zu dürfen", sagt die Schauspielerin. Clou der Serie ist die Tatsache, dass einige Stränge auf verschiedenen Social-Media-Kanälen weitererzählt werden. Umgesetzt wird die Serie von Regisseur Christian Klandt, Produzent Christian Popp (Producers at Work) und Autor Burkhardt Wunderlich.

Wie schon die erste Staffel wird auch der zweite Durchlauf vom Medienboard Berlin-Brandenburg gefördert. 250.000 Euro fließen in die Produktion der neuen Folgen. Ein großer Quotenerfolg war die Serie im linearen Fernsehen bislang allerdings nicht. Die Erstausstrahlung kam bei RTL II im Schnitt auf rund vier Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe, bei den 12- bis 29-Jährigen wurden laut Senderangaben bis zu 8,7 Prozent erzielt. Die vier Folgen der ersten Staffel standen allerdings schon vor der TV-Ausstrahlung bei TVNow zum Abruf bereit, im Mai sei die Serie dort unter den Top 5 der meistgesehenen RTL-II-Formate gewesen, so der Sender.

