Vox zeigt Cordalis-Folge von "Goodbye Deutschland"

© MG RTL D / 99pro media GmbH

Am Dienstag ist der Schlagersänger Costa Cordalis gestorben. Anlässlich seines Todes widmet Vox ihm am späten Montagabend eine Folge von "Goodbye Deutschland" und zeigt nochmal, wie er 2014 nach Griechenland reiste.



05.07.2019 - 16:52 Uhr von Uwe Mantel 05.07.2019 - 16:52 Uhr

Im Alter von 75 Jahren ist der Schlagersänger Costa Cordalis am Dienstag in Griechenland verstorben. Am kommenden Montag erinnert Vox an den vielleicht bekanntesten Griechen Deutschlands und zeigt im Rahmen von "Goodbye Deutschland! Die Auswanderer" ab 23:35 Uhr nochmal, wie er 2014 mit seiner Ehefrau Ingrid nach Griechenland auf eine Reise zu seinen Wurzeln und seiner Familie aufbrach.

Schon am morgigen Samstag ändert der Schlagersender Goldstar TV sein Programm. Ab 19 Uhr wiederholt man den "Schlagertalk zur blauen Stunde" mit Cordalis, gefolgt von einem "Hitcocktail Spezial - Costa Cordalis" und der Cordalis-Folge des Formats "bei Hübner".

Teilen