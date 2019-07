Discovery Channel bald erneut mit "Shark Week"

© Discovery

Wie schon in den vergangenen Jahren zeigt Discovery Channel auch 2019 seine "Shark Week". Ende Juli und Anfang August gibt es beim deutschen Sender dann unter anderem 14 Erstausstrahlungen in der Primetime zu sehen. 2017 sorgte das Event für Empörung.



Seit mehr als 30 Jahren veranstaltet der amerikanische Discovery Channel nun schon jährlich die "Shark Week", in der man zahlreiche Formate rund um Haie zeigt. Auch in diesem Jahr findet das Event statt, in Deutschland ist die Hai-Woche zwischen dem 28. Juli und 3. August zu sehen. Täglich ab 20:15 Uhr beschäftigt sich der Discovery Channel dann mit Haien, insgesamt 14 Erstausstrahlungen hat man im Programm, heißt es vom Sender.





Man wolle den Zuschauern die neuesten, wissenschaftlichen Erkenntnisse näher bringen und zudem versuchen, Missverständnisse zwischen Mensch und Tier aus dem Weg zu räumen, so der Discovery Channel. Konkret zeigt der Sender "Mythos Megalodon" über einen mehr als 18 Meter langen Hai, der inzwischen aber ausgestorben ist. In "Schiffbruch – 48 Stunden unter Haien" ist Paul de Gelder, dessen Leben sich durch einen Haiangriff drastisch verändert hat, in einer Art Überlebensexperiment zu sehen. On Demand will man zudem 40 weitere Hai-Dokus der vergangenen Jahre anbieten.

"Discovery Channel arbeitet auch dieses Jahr mit einigen der weltweit angesehensten Meeresbiologen und wissenschaftlichen Einrichtungen zusammen, um brandneue, innovative Haiforschungstechnologien und überzeugende Einblicke in einige der einzigartigsten Haiarten der Welt zu zeigen", so der Sender in einer Pressemitteilung. Nicht mit dabei ist allerdings der ehemalige Schwimmstar Michael Phelps, der 2017 im Rahmen der "Shark Week" für viele Schlagzeilen gesorgt hatte. Damals kündigte Discovery Channel ein Rennen zwischen Phelps und einem Hai an. Dabei schürte der Sender stets die Erwartungen, es würde sich dabei um ein echtes Rennen handeln. Tatsächlich trat Phelps aber nur gegen eine Simulation an.

