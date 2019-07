Netflix-Serie "How to sell Drugs online (fast)" geht weiter

© Netflix

Bei Netflix ist man ganz offensichtlich zufrieden mit der Resonanz auf die deutsche Serie "How to sell Drugs online (fast)". Jetzt hat der Streamingdienst bei der btf jedenfalls eine Fortsetzung bestellt. Diese soll 2020 den Weg auf die Plattform schaffen.



09.07.2019 - 10:26 Uhr von Alexander Krei 09.07.2019 - 10:26 Uhr

Netflix hat angekündigt, die deutsche Coming-of-Age-Serie "How to sell Drugs online (fast)" in die zweite Staffel zu schicken. Die Dreharbeiten der sechs neuen halbstündigen Episoden sollen im Herbst beginnen und in Köln und Umgebung stattfinden. Die Ausstrahlung ist für Frühjahr 2020 geplant.

Erneut werden Philipp Käßbohrer und Matthias Murmann von der Kölner Produktionsfirma btf hinter dem Projekt stehen. "Wir freuen uns sehr, dass Netflix an unsere Vision glaubt und wir sie nun weitererzählen können. Ansonsten wäre uns auch nichts anderes übrig geblieben, als (fast) online Drogen zu verkaufen", so Käßbohrer und Murmann.

Rachel Eggebeen, Director Netflix Originals: "Die erste Staffel ist wie der Prolog einer großartigen Geschichte. Nach den überwältigenden Reaktionen unserer Zuschauer freuen wir uns nun umso mehr, bald zeigen zu können, wie Moritz’ einzigartige und urkomische Geschichte weitergeht."



Die Drehbücher schreiben Sebastian Colley, Mats Frey, Natalie Thomas und Stefan Titze, Regie führen Arne Feldhusen und Mia Spengler. In der zweiten Staffel legen sich Hauptfigur Moritz und die MyDrugs-Crew nach ihrem holprigen Start ins Business nun mächtig ins Zeug und ihr Online Drogen-Start-up wird noch erfolgreicher - und gefährlicher.

