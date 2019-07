Constantin Medien soll von der Börse genommen werden

© DWDL.de

Constantin Medien steht vor einem umfassenden Umbau. Ab 2020 soll der Konzern Sport1 Medien AG heißen, außerdem will Mehrheitseigentümer Bernhard Burgener das Unternehmen demnächst von der Börse nehmen.



09.07.2019 - 13:38 Uhr von Timo Niemeier 09.07.2019 - 13:38 Uhr

Seit mehr als eineinhalb Jahren hält Bernhard Burgener über seine Highlight Communications AG nun schon die Mehrheit bei Constantin Medien, zuletzt waren knapp 80 Prozent der Aktien in seinem Besitz. In den kommenden Monaten will Burgener Constantin weiter kräftig umbauen. So soll auf der Hauptversammlung in zwei Wochen beschlossen werden, Constantin Medien in Sport1 Medien AG umzubenennen (DWDL.de berichtete).





Das macht durchaus Sinn, besteht Constantin Medien doch inzwischen längst nur noch aus Sport1, Sport1 Media, Plazamedia sowie weiteren, kleineren Unternehmen. Constantin Film gehört ja zu 100 Prozent Highlight Communications und ist nicht mehr Teil der Constantin-Medien-Gruppe. Doch es stehen noch weitere Änderungen an. So will Bernhard Burgener die künftige Sport1 Medien AG von der Börse nehmen.

Dazu hat Highlight Communications nun ein öffentliches Delisting-Erwerbsangebot gemacht. Burgener will also die restlichen rund 20 Prozent an Constantin übernehmen, um ganz alleine das Sagen zu haben. Dazu bietet Highlight den verbliebenen Kleinaktionären 2,30 Euro pro Aktie. In Abstimmung mit Constantin Medien wolle man dann schließlich den "Widerruf der Zulassung der Constantin-Aktien zum Handel im regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse" veranlassen, heißt es in dem Delisting-Erwerbsangebot von Highlight Communications.

Constantin Medien ist aktuell der zweite größere Medienkonzern, der einen Rückzug vom Börsenparkett erwägt. Auch Axel Springer zieht sich demnächst wohl von der Börse zurück. Bedingung dafür ist, dass der Finanzinvestor KKR mindestens 20 Prozent der Anteile übernimmt, die Springer-Aktionäre können ein entsprechendes Angebot von KKR noch bis Anfang August annehmen. Mitte Juni kündigten KKR und Springer ihre Partnerschaft an (DWDL.de berichtete).

