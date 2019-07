"Profilschärfung": Norddeich TV wird zu RTL Studios

© MG RTL D / Marina Rosa Weigl

Die Produktionsfirma Norddeich TV soll näher an die Mediengruppe RTL Deutschland rücken - und das will man jetzt auch im Namen zum Ausdruck bringen: RTL Studios. Mit der Umbenennung soll eine "strategische Profilschärfung" einhergehen.



10.07.2019 - 11:58 Uhr von Alexander Krei

Seit Oliver Geissen vor rund sieben Jahren seine Anteile an der Produktionsfirma Norddeich TV an RTL verkaufte, ist die Mediengruppe alleiniger Gesellschafter. Nun will man das auch nach außen sichtbar machen, denn wie am Mittwoch bekannt wurde, wird Norddeich TV ab sofort als RTL Studios auf dem Markt agieren. Mit der Umbenennung soll zugleich eine "strategische Profilschärfung" einhergehen - von einem "intensiven und regelmäßigen Austausch mit den Redaktionen der Mediengruppe RTL" ist die Rede.





Konkret soll die Produktionsfirmen alle Sender und Plattformen der Gruppe sowohl mit selbst entwickelten als auch mit von RTL Studios umgesetzten Lizenzformaten versorgen. Bislang ist die Zahl der von Norddeich TV produzierten Formate noch vergleichsweise überschaubar. Vor allem "Ninja Warrior Germany" sticht hervor, daneben stammen unter anderem "Auf fremden Sofas", "Die Welpen kommen" mit Martin Rütter und die Vox-Formate "Goodbye Deutschland" und "Makel? Los!" von Nordeich TV.

Geschäftsführerin bei RTL Studios bleibt auch weiterhin Inga Leschek, die nun gemeinsam mit der Mediengruppe "den nächsten wichtigen Schritt gehen" will, wie sie sagt. "Wir rücken noch enger an unser Mutterschiff heran und bilden eine Allianz der Kreativität, mit dem Ziel zu wachsen und Innovation für alle Plattformen der Mediengruppe voranzutreiben. Neue Talente sind bei uns jederzeit herzlich willkommen - we are hiring", so Lescheks Botschaft.

Bei den unabhängigen Produzenten dürfte man die Entwicklung mit einer gewissen Sorge sehen, schließlich dürfte die Zahl der von RTL Studios produzierten Formate perspektivisch eher steigen. Im Fiction-Bereich fällt schon jetzt auf, dass fast alle neuen Programme von der UFA kommen - und damit aus dem eigenen Haus.

