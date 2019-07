Tele 5 zeigt "The Handmaid's Tale" erstmals im Free-TV

© Hulu

Nachdem die Emmy-gekrönte US-Serie "The Handmaid's Tale" hierzulande bislang nur gegen Bezahlung bei Magenta TV und RTL Passion zu sehen war, kommt sie nun zu Tele 5. Das ist vor allem im Hinblick auf den neuen Eigentümer des Senders spannend...



10.07.2019 - 12:41 Uhr von Kevin Hennings 10.07.2019 - 12:41 Uhr

Im Rahmen einer Serien-Offensive hat sich Tele 5 die Rechte an drei internationalen Produktionen gesichert, die ab Herbst zu sehen sein werden. So kommt auch die vielfach prämierte US-Dystopie "The Handmaid's Tale" erstmals ins Free-TV und wird ab Freitag, den 18. Oktober, um 22 Uhr in einer besonderen Programmierung laufen: An fünf aufeinanderfolgenden Abenden sind je zwei Episoden eingeplant in der späten Primetime angesetzt. Auch alle weiteren Staffeln des Hulu-Originals, so die Ankündigung, werden künftig im Free-TV bei Tele 5 laufen.



Als Sender mit immer wieder spitzen Programmen ist Tele 5 einerseits eine naheliegende Heimat für "The Handmaid's Tale", andererseits waren Investitionen in prestige-trächtige Lizenzware aus Kostengründen eher selten. Vielleicht spielt hier schon der neue Eigner des Senders, Finanzinvestor KKR, eine Rolle, der unter Federführung von Fred Kogel durch mehrere Zukäufe am Aufbau eines Medienhaus arbeitet, zu dem auch Tele 5 gehört.

In Deutschland konnte die von MGM Television produzierte Serie bislang nur im Pay-TV bei RTL Passion oder bei MagentaTV gesehen werden. Ab Oktober hat dann auch die breite Masse Zugriff auf die Erzählung, die auf der gleichnamigen Romanvorlage von Margaret Atwood basiert und von dem fiktiven Ort Gilead erzählt - einem totalitären Regime erwachsen aus den Vereinigten Staaten von Amerika, in dem Frauen zum Eigentum des Staates erklärt wurden. Als Folge zahlreicher Umweltkatastrophen ist die Geburtenrate dramatisch gefallen, weshalb die fruchtbaren Frauen wie Zuchttiere behandelt werden.

Neben "The Handmaid's Tale" hat Tele 5 noch zwei weitere Serien akquiriert, dabei handelt es sich um das Zeitreise-Abenteuer "Timeless" und die BBC One-Produktion "Rellik". In der erstgenannten Serie, die von Sony Pictures Television umgesetzt wurde, wird die Geschichte der USA dadurch geändert, dass ein verrückter Krimineller (Goran Visnijc, "This is Us") eine Zeitmaschine stiehlt und das Land ins Chaos stürzen möchte. Der US-Sender NBC hat "Timeless" im vergangenen Dezember nach zwei regulären Staffel mit einem zweiteiligen Finale zu einem Ende gebracht.



In "Rellik" wird eben jenes Stilmittel genutzt, welches schon Christopher Nolans Klassiker "Memento" an den Tag legte: Die Jagd nach einem Serienmörder wird rückwärts erzählt, was bereits der Titel andeutet, der rückwärts gelesen "Killer" bedeutet. In den Hauptrollen sind Richard Donner ("Game of Thrones", "Fortitude") und Jodi Balfour ("The Crown") zu sehen. Starttermine gibt es für "Timeless" und "Rellik" noch nicht, jedoch sollen beide Serien ebenfalls Ende des Jahres ins Programm kommen.

Teilen