Home & Garden TV in HD zuerst bei Vodafone

© Discovery

Der kürzlich gestartete Free-TV-Sender Home & Garden TV ist ab sofort auch in HD empfangbar. Den Startschuss liefert eine erweiterte Partnerschaft zwischen Discovery und Vodafone, die auch eine Erweiterung des OTT-Angebots umfasst.



11.07.2019 - 11:36 Uhr von Alexander Krei 11.07.2019 - 11:36 Uhr

Discovery und Vodafone haben sich auf einen Ausbau ihrer Partnerschaft verständigt. Die neue Distributionsvereinbarung sieht vor, dass Vodafone ab sofort als erster Partner den erst vor wenigen Wochen in Deutschland gestarteten Free-TV-Sender Home & Garden TV in HD-Qualität übertragen wird. Für den Empfang müssen Vodafone-Kunden das sogenannte GigaTV abonniert haben.

Auch die Programme von DMAX, TLC und Eurosport 1 sind in HD via Vodafone verfügbar. Darüber hinaus wird auch die Zusammenarbeit im Pay-TV-Bereich fortgesetzt: So werden wie gehabt der Discovery Channel in HD und Eurosport 2 in SD und HD Teil der Zusatzoptionen bleiben. Außerdem kündigte Discovery an, in Zukunft mehr Inhalte auf Abruf über die Vodafone-Mediathek bereitstellen zu wollen, darunter auch Inhalte in 4K-Auflösung.

"Unser gemeinsames Ziel ist es, den Zuschauern das bestmögliche Angebot an einzigartigen Inhalten zur Verfügung zu stellen - die neue Vereinbarung unterstreicht dieses Vorhaben", so Thomas Bichlmeir, Director Distribution & Commercial Strategy bei Discovery Deutschland. "Mit HGTV in HD sowie mehr und vielfältigeren OTT- und VoD-Möglichkeiten können wir Kunden von Vodafone die Faszination von Factual Entertainment jetzt noch intensiver erleben lassen."

Teilen