"Harte Hunde": Vox holt Ralf Seeger in die Primetime

Bislang war die Sendung "Harte Hunde - Ralf Seeger greift ein" bei Vox stets am Samstagvorabend zu sehen. Nun befördert der Sender das Format in die Primetime, im August darf die Tierschutz-Doku zweimal zur besten Sendezeit ran.



11.07.2019 - 14:35 Uhr von Timo Niemeier 11.07.2019 - 14:35 Uhr

Die Tierschutz-Doku "Harte Hunde - Ralf Seeger greift ein" sorgt bei Vox nun schon seit einiger Zeit für solide bis gute Quoten. Die letzte Staffel kam im Schnitt auf etwa achteinhalb Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, bislang war das Format aber stets am Samstagvorabend zu sehen. Demnächst testet Vox die Sendung erstmals in der Primetime. Am 6. August ist "Harte Hunde" am Dienstagabend um 20:15 Uhr zu sehen, eine Woche später folgt eine weitere Ausgabe auf diesem Sendeplatz.

In der Doku begleitet Vox Ralf Seeger und seine Freunde. Ihre Vergangenheit als Fremdenlegionär, Knast-Insasse oder Boxer haben die "Harten Hunde" hinter sich gelassen. Heute setzen sie sich für Tiere ein. In der Primetime-Version der Tierschutz-Doku blickt Ralf Seeger pro Folge auf jeweils zwei seiner spektakulärsten Einsätze zurück. So geht es unter anderem um eine junge Frau, die in Eigenregie ein Tierheim eröffnet sowie um zwei Betreiberinnen eines Gnadenhofs für gehandicapte Tiere.

