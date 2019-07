Sky Sport News HD überträgt etliche Fußball-Spiele

© Sky

In wenigen Wochen startet die Bundesliga in die neue Saison. Etliche Vorbereitungsspiele der Klubs werden nun bei Sky Sport News HD und damit im Free-TV zu sehen sein, los geht’s bereits ab dem kommenden Wochenende.



11.07.2019 - 15:51 Uhr von Timo Niemeier 11.07.2019 - 15:51 Uhr

Sky Sport News HD hat angekündigt, in den kommenden Wochen insgesamt 16 Testspiele der deutscher Fußball-Klubs aus 1., 2. und 3. Liga zu übertragen, diese sind damit im Free-TV zu sehen. Zum Auftakt zeigt der Sport-Nachrichtensender bereits am kommenden Wochenende zwei Vorbereitungsturniere. Am Samstag überträgt man etwa ab 14:45 Uhr den Schauinsland-Reisen Cup in Heimstetten, dort treten unter anderem Borussia Mönchengladbach, FC Augsburg, SpVgg Greuther Fürth und TSV 1860 München an. Einen Tag später zeigt man zudem den Interwetten Cup, hier spielen Fortuna Düsseldorf, FC Utrecht, Ipswich Town und Gastgeber SV Meppen.

Am 20. Juli überträgt man neben dem Interwetten Cup (dann mit 1. FC Köln, Werder Bremen und VfL Osnabrück) auch das Testspiel des 1. FC Nürnberg gegen Paris Saint-Germain. Eine Woche später, um genau zu sein am 27. Juli, begrüßt der 1. FSV Mainz 05 den FC Sevilla und den FC Everton zum Opel Cup. Die Live-Berichterstattung beginnt um 12.45 Uhr. Komplettiert wird die Saisonvorbereitung bei Sky Sport News HD mit der Partie zwischen Werder Bremen und dem FC Everton am 3. August.

Die Testspiele auf Sky Sport News HD im Überblick

Samstag, 13. Juli: Schauinsland-Reisen Cup in Heimstetten

14.45 Uhr: Greuther Fürth - FC Augsburg

15.45 Uhr: Borussia Mönchengladbach - TSV 1860 München

16.45 Uhr: Spiel um Platz 3

17.45 Uhr: Finale

(Spiellänge jeweils 45 Minuten)

Sonntag, 14. Juli: Interwetten Cup in Meppen

13.45 Uhr: Fortuna Düsseldorf - Ipswich Town

14.45 Uhr: SV Meppen - FC Utrecht

15.45 Uhr: Spiel um Platz 3

16.45 Uhr: Finale

(Spiellänge jeweils 45 Minuten)

Samstag, 20. Juli: Interwetten Cup in Lohne

13.45 Uhr: 1. FC Köln - VfL Osnabrück

15.00 Uhr: VfL Osnabrück - SV Werder Bremen

16.15 Uhr: 1. FC Köln - SV Werder Bremen

(Spiellänge jeweils 60 Minuten)

18.15 Uhr: 1. FC Nürnberg - Paris Saint-Germain

Samstag, 27. Juli: Opel Cup in Mainz:

12.45 Uhr: FC Everton - FC Sevilla

14.15 Uhr: 1. FSV Mainz 05 - FC Everton

15.45 Uhr: 1. FSV Mainz 05 - FC Sevilla

(Spiellänge jeweils 60 Minuten)

Samstag, 3. August:

15.45 Uhr: SV Werder Bremen - FC Everton

Teilen