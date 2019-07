Alle Filme: RTL II plant großen "Eis am Stiel"-Marathon

© RTL II

In den 70er und 80er Jahren waren die "Eis am Stiel"-Filme ein großer Erfolg und wurden mit der Zeit zum Kult. Am nächsten Wochenende wird RTL II sämtliche Filme der Reihe ausstrahlen, die Sonderprogrammierung reicht vom Vormittag bis in die Primetime.



12.07.2019 - 12:39 Uhr von Timo Niemeier 12.07.2019 - 12:39 Uhr

Mit Marathon-Programmierungen haben in der Vergangenheit einige Sender sehr gute Erfahrungen gemacht. DMAX etwa punktete mit einem "Steel Buddies"-Tag, Sat.1 war zuletzt mit einem Disney-Tag sehr erfolgreich unterwegs und auch ein "Police Academy"-Marathon sorgte bei kabel eins für starke Quoten. RTL II will es den Sendern nun gleich tun und hat für das nächste Wochenende einen "Eis am Stiel"-Marathon angekündigt.

So zeigt man am Samstag, den 20. Juli, bereits um kurz nach 8 Uhr in der Früh den dritten Teil der Film-Reihe - "Eis am Stiel - Liebeleien". Es folgen die Teile vier, fünf, sechs, sieben und acht. Am Vorabend zeigt man zudem die Show "Heiß auf Eis - Das Beste aus Eis am Stiel", die RTL II selbst als Highlight der Sonderprogrammierung anpreist. Moderator Simon Gosejohann und seine Gäste, die Darsteller Zachy Noy, Avi Hadash und Dolly Dollar, sprechen über pikante Backstage-Geschichten und plaudern das eine oder andere Geheimnis aus. Gemeinsam schauen sie sich auch noch einmal die besten Szenen der Filme an.

In der Primetime zeigt man am 20. Juli schließlich den ersten Teil der Reihe, danach folgt der zweite Film. Um kurz vor Mitternacht folgt dann ein relativ harter Bruch im Programm, dann setzt RTL II nämlich auf zwei "Game of Thrones"-Folgen, ehe es ab 2 Uhr noch einmal mit "Eis am Stiel" weiter geht. Gezeigt werden neben sechs Filmen auch noch einmal die Show mit Simon Gosejohann. Am Sonntagnachmittag geht man schließlich wieder zum regulären Programm über, es folgen "Zuhause im Glück", "Trödeltrupp" und "Mein neuer Alter".

