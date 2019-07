"Joy" und "Shape" ziehen um und erhalten neue Leitung

© Bauer Media Group

Die Bauer Media Group bündelt ihre Magazine "Joy", "Shape", "Closer" und "InTouch" an einem Standort. Die beiden erstgenannten Titel müssen daher von München nach Hamburg umziehen und erhalten eine neue Leitung.



12.07.2019 - 14:22 Uhr von Timo Niemeier 12.07.2019 - 14:22 Uhr

Die beiden Bauer-Magazine "Joy" und "Shape" ziehen demnächst von München nach Hamburg und rücken damit näher an "Closer" und "InTouch". Die vier Zeitschriften bilden künftig einen "Kompetenzbereich". Das hat der Verlag nun bekanntgegeben. Das hat auch zur Folge, dass die vier Titel künftig eine einheitliche Leitung erhalten. Diese übernimmt ab Mitte September Angela Meier-Jakobsen, die zuvor schon Chefredakteurin von "Closer" und "InTouch" war.

Nadine Nordmann, seit Anfang 2017 Chefredakteurin von "Joy" und "Shape", wird neue Aufgaben im Unternehmen übernehmen. Wie diese genau aussehen werden, hat Bauer aber nicht verraten. "Die Entscheidung, die Marken von München nach Hamburg zu verlegen, folgt der Publishing-Strategie der Bauer Media Group, das Portfolio fokussiert zu managen und so Spielraum für Produkt- und Geschäftsinnovationen zu schaffen", heißt es in einer Pressemitteilung des Verlags. Man wolle allen 31 betroffenen Mitarbeitern von "Joy" und "Shape" ein Angebot machen, nach Hamburg zu ziehen. "Wir sind uns jedoch bewusst, dass ein Standortwechsel nicht für jeden in Frage kommt. Diese Kolleginnen und Kollegen werden wir bestmöglich dabei unterstützen, eine neue Beschäftigung innerhalb und außerhalb der Bauer Media Group zu finden", verspricht Sven Dams, CEO der Business Unit Publishing Deutschland.

